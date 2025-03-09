وائل جمعة يعلق على تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

علق وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا، والتي كان مقرر لها اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وكان من المقرر أن تقام مباراة نادي برشلونة وأوساسونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يعلن النادي تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي تأجيل مباراته أمام أوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا.

وعلق وائل جمعة نجم الأهلي الأسبق خلال الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة بي إن سبورتس قائلا: "حالة إنسانية لا بد من التوقف عندها.. أنا مريت بالموقف ده مرتين في حادث شهداء بورسعيد، واللي كان في ملعب النادي المصري، واللي من أسوأ الحوادث في تاريخ كرة القدم المصرية".

وتابع: "الموقف كان صعبا وما زال هناك أشخاص من الذين عاشوا هذا الموقف، متأثرين".

وأتم: "بينما كان الموقف الثاني وفاة محمد عبدالوهاب زميلي في الأهلي".