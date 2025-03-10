مي عمر: الرقص والبدل معمولة باحترام وأرفض المشاركة في عمل يسيء للمجتمع |فيديو

أكدت الفنانة مي عمر أنها ترفض المشاركة في أي عمل يسيء لقيم المجتمع، مشيرا أنها تتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك أو أن مسلسل “إش إش” يهدم الأخلاق أو القيم المجتمعية فى سياقيه .

وقالت مي عمر خلال لقائها ببرنامج “تفاعلكم” الذي يذاع على شاشة “العربية” :"أرفض المشاركة في أي عمل يهدم أخلاق المجتمع وأتحدى أن يكون"إش إش"يحاول هدم قيم المجتمع زي ما البعض يقولوا وممكن هذه الفكرة اتخدت بعد البرومو لكن لما شافوا أحداث المسلسل عرفوا أن الجملة اللي اتقالت غلط، المسلسل قصة اجتماعية لا يوجد به مشهد خادش".

وأضافت :" الرقص و البدل معمولة باحترام شديد , وإحنا بنتحرم الجمهور، و طريقة الكلام متوافقة مع المهنة و الشخصية مش دكتورة ولا مهندسة ".

مسلسل “إش إش”

تدور أحداث المسلسل حول “إش إش”، الفتاة التي ورثت عن والدتها جمالها وفقرها، مما دفعها للعمل كراقصة. وخلال الأحداث، تجد نفسها متورطة في حياة عائلة الجريتلي، حيث تبدأ في كشف العديد من الأسرار الغامضة والماضي المعقد الذي يربطها بهذه العائلة.



أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة مي عمر، إلى جانب ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي