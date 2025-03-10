هدى الأتربي تنهار على الهواء: عشت أسوأ إحساس بعد وفاة خطيبي

انهارت الفنانة هدى الأتربي، في البكاء على خلال لقاء لها لبرنامج “العرافة”، عبر فضائية “النهار والمحور”، عند حديثها عن خطيبها الذي توفي، وكشفت عن العديد من التفاصيل الخاصة حول عدم وجود الفنانة فريدة سيف النصر في مسلسل “العتاولة 2”.

وإليكم أبرز التصريحات

هدى الإتربي تنهار على الهواء لهذا السبب

انهارت على الهواء، بعد حديثها عن خطيبها المتوفي، “إما روحنا ندفنه كنت واقفة جنب القبر بتاعه وكنت بعيط، وقولتله أنت خلتني أعيش أسوأ إحساس في حياتي بس مكنتش متخيلة أنه هعيش الأسوأ بعد وفاتك”

وقامت الإعلامية بسمة وهبة بإنهاء الحلقة بعد دخول الفنانة هدى الأتربي في حالة إنهيار من البكاء

هدى الأتربي تدخل في نوبة بكاء بسبب خطيبها المتوفي

أكدت أنها كانت تعيش علاقة حب قوية مع أحد المنتجين المعروفين على الساحة الفنية، وتمت الخطوبة بينهما، وقبل الزفاف بأسبوع حدثت مشكلة بسبب عملي وتركنا بعض.

وقالت بعد أن تركت خطيبي، جالي إكتئاب حاد واتعالجت منه لفترة وأجريت عملية جراحية.

وتابعت “أنه لم يستطيع أن يتعامل مع المشاكل التي واجهتنا، واي مشكلة بتحصل بنلاقي نفسنا أطراف فيها قصاد بعض هو كان عايز بخليني أسيب التمثيل وكان دايما يقولي التمثيل هيسبب مشاكل في حياتنا.

توفي بعد زواجه بـ 3 سنوات

ودخلت في حالة بكاء على الهواء، وقالت “أنه بعدها تزوج وتوفي بعد زواجه بـ 3 سنوات، وعايزة أقوله أني مسامحاه ومش زعلانة منه”.

هدى الإتربي: الناس مش هتتفرج على العتاولة لو أحمد السقا مش موجود

أكدت أنه أعشق الفنانة رانيا يوسف، مشيرة إلى أنه أعتبرها من أكثر الفنانات في الدنيا التي لديها سلام نفسي،

وقالت أن الفنان أحمد السقا، هو فنان جميل وحقيقي ولديه قلب طفل في جسد رجل، وأحمد السقا، الناس مش هتتفرج على العتاولة بدون أحمد السقا

سابقة لكل الأزمنة

وتابعت أن الفنانة فيفي عبده لديها كاريزما جبارة، ودائما هي سابقة لكل الأزمنة، ولم تجمعني معها مشاهد في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة

هدى الأتربي: فريدة سيف النصر ظلمت لعدم مشاركتها بـ العتاولة 2

أكدت أنها تشعر أن المخرج محمد سامي يقوم بتنوير الفنانين، مشيرة إلى انها تعتبره من المخرجين المحترفين، الذي لا يحتاج لنجوم الصف الأول لأداء الدور.

وقالت أن الفنانة فريدة سيف النصر بحب فيها انها حقيقية، وعدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، ظلم كبير لها، وفوجئت بعدم اختيارها في أحداث المسلسل.

إطلاق لقب جورجينا

وتابعت أنه تم إطلاق لقب جورجينا عليا خاصة أنه مع أي إمراة جميلة يتم إطلاق لقب جورجينا عليها