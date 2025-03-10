السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة مدينة السلام بدون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة السلام منطقة مساكن الإسكندرية وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين اندلاع حريق في غرفة بشقة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة على الحريق واخماده بدون إصابات أو خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.