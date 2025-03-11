الديهي: سوريا تواجه خطر التقسيم إلى أربع أو خمس دول.. ولا بد من التحرك

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن سوريا تواجه خطر التقسيم إلى أربع أو خمس دول، معتبرًا أن لديها قابلية كبيرة لذلك إذا لم يتم التحرك سريعًا نحو التوحد الداخلي.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أنه لسنا مع قتل أو إيذاء أي مواطن سوري سواء سني أو شيعي إذا أردتم أن تنجحوا تعلموا من أخطاء من سبقكم، وما حدث هو وصمة عار على جبين كل السوريين الذين شاركوا في هذه المهزلة.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أنه لا يمكن أن يستقيم الأمر في وجود غير سوريين في الجيش السوري وأتمنى أن تخرج سوريا من هذا الفخ"، موضحًا أن القوات السورية المنظمة هي الأكثر تدريبًا وتسليحًا في الأراضي السورية.

السعي للتخلص من بقايا نظام الأسد

وأشار نشأت الديهي إلى أن الاتفاقات الأخيرة تعكس اهتمامًا دوليًا بمستقبل البلاد، خاصة أن الولايات المتحدة لعبت دورًا بارزا في دعم الأكراد للحفاظ على الهوية الكردية داخل إطار الدولة السورية، مع السعي للتخلص من بقايا نظام الأسد.