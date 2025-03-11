قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحلقة العاشرة من مسلسل عقبال عندكوا.. إيمي سمير غانم تحذر من الخيانة
محمد صلاح في مفاوضات مع برشلونة.. تفاصيل
آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
الحلقة 11 من مسلسل إش إش.. زواج مي عمر من ماجد المصري
نقل الكلب لجمعية والتحفظ على فرد أمن إداري.. تطورات عقر طالبة جامعة القاهرة
موقف موحد.. العرب يرفضون أي محاولة لتهجير الفلسطينيين
أشغال شقة جدا الحلقة 12 .. تشوه وجه أسماء جلال بسبب ياسر الطوبجي
تجويع وتعطيش وإغلاق بالظلام.. إجراءات عدوانية لجيش الاحتلال تتواصل بقطاع غزة المدمر
عامر عبد الله معلقا على قمة الزمالك والأهلي في أون سبورت
حقيقة خلاف كولر ومحمد الشناوي قبل القمة
الزراعة تعلن الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان.. هل سيكون بعيد الفطر؟
شيخ الأزهر: العلماء اتفقوا على أنه لا ترادف في أسماء الله الحسنى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موقف موحد.. العرب يرفضون أي محاولة لتهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين
محمد القاضي

أظهرت القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة تحت عنوان "قمة فلسطين" في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، إجماعاً وتوافقاً عربياً واسعاً.

وأعلنت القمة التي ترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رفضها القاطع لأي مقترحات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما تبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة لتصبح خطة عربية شاملة وبديلاً عملياً وواقعياً لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وعرض برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "في موقف موحد.. العرب يرفضون أي محاولة لتهجير الفلسطينيين"، فلم تقتصر الخطة العربية التي ارتكزت على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني على إعادة إعمار قطاع غزة، بل أسست لإطار أمني وسياسي جديد للقطاع الذي تعرض للإبادة والتدمير على يد آلة الحرب الإسرائيلية لأكثر من 15 شهراً.

وأكدت على وحدة التراب الوطني الفلسطيني بالارتباط الوثيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وشددت على أن السلام يبقى الخيار الاستراتيجي للدول العربية وفق مبدأ حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وفور صدور البيان الختامي للقمة، رحبت حماس بنتائج القمة، وثمنت الموقف العربي الرافض لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني أو طمس قضيته الوطنية تحت أي ذريعة أو غطاء.

واعتبرت الحركة أن القمة تفتتح مرحلة متقدمة من الانحياز العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية العادلة.

وفي المقابل، كان من الطبيعي أن ترفض إسرائيل نتائج القمة العربية، وتكرر إشادتها بخطة الرئيس الأميركي لتهجير سكان غزة.

وفي الوقت نفسه، تهدد إسرائيل باستئناف الحرب على غزة بنشر قواتها حول القطاع بهدف احتلال سريع للمناطق التي انسحبت منها في بداية وقف إطلاق النار.

وبعد أن انقلبت على الاتفاق ورفضت مواصلة مفاوضات المرحلة الثانية، تسعى تل أبيب إلى فرض أمر واقع بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، في جريمة حرب جديدة، وإمعانا في استخدام سلاح التجويع ضد سكان القطاع المحاصرين.


 

القمة العربية القاهرة تهجير الفلسطينيين القمة العربية الطارئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة التموين رسميًا.. هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

سعد الصغير

حفاظًا عليه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

الزيادة في الدعم

التموين: بدء صرف الزيادة على البطاقات التموينية اليوم الإثنين

أجور

إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال

التموين والكارت الموحد

زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025.. التفاصيل وقائمة الأسعار

بشار المصري رجل ترامب المرشح لادارة غزة

10 معلومات عن بشار المصري رجل ترامب المرشح لإدارة غزة.. صور

استخراج بطاقة الرقم القومي

بـ 50 جنيه .. استخراج بطاقة الرقم القومي وانت في بيتك

ترشيحاتنا

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

عصير البرتقال

يحمى من أمراض خطيرة .. اعرف فوائد عصير البرتقال في الإفطار

الكلى

العلامات المبكرة والأعراض الشاملة لـ حصوات الكلى

بالصور

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر
بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر
بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بدون فرن .. طريقة تحضير خبز البطاطس الصحي لذيذ وطري

المكونات لطريقة عمل خبز البطاطس بدون فرن
المكونات لطريقة عمل خبز البطاطس بدون فرن
المكونات لطريقة عمل خبز البطاطس بدون فرن

باست إيدها وماتت.. وفاة سيدة أمام الكعبة في رمضان

وفاة سيدة في الحرم
وفاة سيدة في الحرم
وفاة سيدة في الحرم

مسلسل جودر2 الحلقة 10 .. نور تكشف تخطيط هدي مجد وتقرر عدم تعليمها أسرار السحر

هدي مجد
هدي مجد
هدي مجد

فيديو

من مكة إلى القــــ.بر

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء العمرة فماتت هي وأمها

لميس الحديدي

ليه بنتجن وبنلوي البوز.. لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان

أثينا

5 أسباب جعلت من مسلسل أثينا عملا مميزا في رمضان 2025

إلهام شاهين

ست غير متحضرة وشلق.. إلهام شاهين ترد على انتقادات طارق الشناوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد