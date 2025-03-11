"البطاقات الذهبية".. خطة ترامب المثيرة للجدل لجذب استثمارات الأثرياء إلى أمريكا

سلّطت مجلة نيوزويك الأمريكية الضوء على الجدل الدائر حول مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرح "البطاقات الذهبية"، والتي تستهدف الأجانب الأثرياء الراغبين في العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة.

ووفقًا للخطة المقترحة، سيتمكن المستثمرون من الحصول على إقامة دائمة ومسار سريع نحو الجنسية الأمريكية مقابل 5 ملايين دولار.

وأثار هذا الاقتراح انقسامًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث يرى البعض أن "البطاقات الذهبية" قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان في الولايات المتحدة، مما يزيد من التفاوت الاقتصادي ويرفع معدلات التضخم.

في المقابل، يعتبر مؤيدو الفكرة أنها قد تضخ استثمارات جديدة تحتاجها الأسواق الأمريكية، ويمكن استغلالها في مشاريع الإسكان الميسور التكلفة للأمريكيين.

وتأتي هذه المبادرة وسط استمرار أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، حيث تعهد ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2024 بخفض أسعار العقارات، لكن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، مما يعيق فرص المواطنين الأمريكيين في امتلاك منازل.

وخلال جلسة مشتركة للكونغرس في 4 مارس، أكد ترامب أن "البطاقة الذهبية" ستتيح للأفراد الأكثر نجاحًا حول العالم فرصة الإقامة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هؤلاء المستثمرين الجدد سيساهمون في الاقتصاد من خلال "إنفاق الأموال، ودفع الضرائب، وتوفير فرص عمل للأمريكيين".

من جانبه، كشف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن البرنامج قد يصبح متاحًا خلال الأسبوعين المقبلين، بينما أكد ترامب أن هذه المبادرة لن تحتاج إلى موافقة الكونغرس، مما يزيد من احتمالية تمريرها بقرار تنفيذي مباشر.