عشبة القرض كنز طبيعي بفوائد مذهلة.. أسرار لم تكشف من قبل

عشبة القرض، ينصح الكثير من أطباء الطب البديل بالحرص على تناول عشبة القرض بالرغم من أنها لم تكن منتشرة بين الكثير.

عشبة القرض واحدة من الأعشاب الطبيعية التى تعتبر علاج فعال للكثير من الأمراض فهي بمثابة كنز طبيعي يجعل الكثيرين يشفون من بعض الأمراض بدون الحاجة للدواء.

فوائد عشبة القرض

فى إطار هذا قالت سلمي الحافظ خبيرة الطب البديل، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك فوائد مذهلة لعشبة القرض، فهي تستخدم فى علاج الكثير من صحة الجسم والصحة الجنسية أيضا مشيرة إلى طرق استخدام عشبة القرض في مجالات متعددة .

عشبة القرض للمهبل

أوضحت خبيرة الطب البديل أن عشبة القرض كانت تستخدم فى الماضي علاج المنطقة الحساسة والمهبل وكانت توضع العشبة فى الماء الدافئ وتجلس بها السيدة حديثة الولادة ويطلق عليها النفسة، فيخرج منها البكتيريا والفطريات، وذلك يعني أن عشبة القرض تستخدم لتطهير المهبل وتهدئة الأعراض المزعجة مثل الحكة أو الإفرازات غير الطبيعية.

كيفية استخدام عشبة القرض للقدمين

عشبة القرض مفيدة لكل جزء من الجسم، فقالت الحافظ ان هذه العشبة جيدة فى تنشيط الدورة الدموية وعلاج تورم والقرح في القدم وذلك بمجرد وضع القدم فى ماء دافئ به عشبة القرض لمدة ربع ساعة أو عشر دقائق.

هل تشرب عشبة القرض؟

اختلف الكثير من الأطباء حول تناول مشروب عشبة القرض البعض يقول إن لها فوائد صحية تعتبر كثيرة، مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقوية جهاز المناعة. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة، والبعض الأخر لا يفضل تناولها .

عشبة القرض للجنس

عشبة القرض

نوهت العديد من الدراسات ان عشبة القرض تعتبر منشطا جنسيا طبيعيا للرجال والنساء، فهي تساعد على تحسين تدفق الدم فى الأعضاء التناسلية وتزيد من الطاقة، وذلك عن طريق غليها وتناولها كمكمل غذائي ولكن تحت إشراف الطبيب .

كيفية استخدام عشبة القرض للأسنان؟

عشبة القرض

تساعد عشبة القرض فى الحفاظ على صحة الفم والأسنان،وعلاج اللثة، صحة الفم. تُستخدم العشبة بشكل تقليدي لتطهير الفم وعلاج التهاب اللثة، يمكن استخدام مسحوق عشبة القرض كغسول للفم أو تحضير منقوع منها واستخدامه كمضمضة لبضع دقائق، فهي جيدة فى علاج البكتيريا كما انها تمنع تراكمها.

عشبة القرض

أسماء عشبة القرض

يطلق على عشبة القرض أسماء مختلفة من جميع البلدان، مثل القرض العربي، أو السنط أو الحلاب.