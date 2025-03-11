مصر تطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة، موضحًا أن هذا يعتبر خرق جديد للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.



وأضاف أن مصر تؤكد رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين ، وأن تعليق إسرائيل دخول المساعدات لغزة يؤدي إلى تأجيج الأوضاع بالقطاع، ومصر تطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.



وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، لمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ضرورة الاحترام

الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأن مصر تدعم المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إنهاء النزاع في السودان والتوصل إلى حل سياسي شامل.



وأوضح وزير الخارجية المصري أهمية دعم استقرار الصومال وضرورة احترام سيادته ووحدة

أراضيه ودعم مؤسسات الدولة الصومالية .

