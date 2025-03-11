قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص
الزمالك يؤكد رفضه تأجيل مباراة القمة
العثور على جثة طفلة داخل شيكارة بمنزلها في البحيرة
مصر تطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة
المتحدث الرسمي للزمالك: الفريق يتوجه للاستاد بعد ساعات قليلة لمواجهة الأهلي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
حالتا وفاة و16 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط أتوبيس بترعة بأوسيم
أول رد فعل رسمي من الزمالك بعد بيان الأهلي وطلب تأجيل القمة
رؤية جديدة ونهج متطور| إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بيوم الشهيد
حسام موافي يكشف عن عادات خاطئة تزيد من مشاكل المعدة في رمضان
الشرطة السويدية: الوضع الأمني ​​في البلاد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
البهى عمرو

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة، موضحًا أن هذا يعتبر خرق جديد للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.


وأضاف أن مصر تؤكد رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين ، وأن تعليق إسرائيل دخول المساعدات لغزة يؤدي إلى تأجيج الأوضاع بالقطاع، ومصر تطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.


وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، لمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ضرورة الاحترام 
الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه،  وأن مصر تدعم المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إنهاء النزاع في السودان والتوصل إلى حل سياسي شامل.


وأوضح وزير الخارجية المصري أهمية دعم استقرار الصومال وضرورة احترام سيادته ووحدة
أراضيه ودعم مؤسسات الدولة الصومالية . 
 

الخارجية وزير الخارجية قطاع غزة غزة بدر عبد العاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

يران تنبعث من باطن الأرض

ظاهرة غريبة| نيران تخرج من باطن الأرض على طريق المحمودية.. ما القصة؟

الأهلي ضد الزمالك

خاص.. اتصالات مكثفة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية لحل أزمة القمة

الزمالك ضد الأهلي

أول تعليق من الزمالك على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان.. اعرف مواقيت الصلاة

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. ردده يقضي حوائجك ويرزقك

جانب من الاحتفالية

الأزهر الشريف يُحيي ذكرى العاشر من رمضان باحتفالية كبرى في الجامع

بالصور

ثقافة الشرقية يُطلق أولى فعاليات ليالى رمضان الفنية بساحة قصر الزقازيق

عروض فنية
عروض فنية
عروض فنية

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

الخطافية.. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين
"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين
"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كمية كبيرة من السكر

احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر
احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر
احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر

فيديو

شمس البارودي

جالي صدمة بسبب وفاة زوجي وابني.. أسرار تكشفها شمس البارودي

ريم مصطفى عاوزة عريس مٌز

بدور على عريس غني مٌز.. ريم مصطفى وقعت في ايد رامز وقالت كل الأسرار

آية عادل

بكلم ربنا ليل نهار| والدة آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن: نفسيتي مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد