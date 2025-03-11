الأعلى للشئون الإسلامية يكشف حكم المسابقات الفنية في رمضان

كشف الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن حكم المسابقات التي ينظمها الفنانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى المسابقات المالية الضخمة التي تُقام في هذا الشهر الكريم.

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «إحنا لبعض» على قناة صدى البلد، أن المسابقات إذا كانت تهدف إلى الخير، فهي أمر محمود، بشرط أن تخلو من أي محتوى مكروه أو محرم.

ووجه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نصيحة للفنانين ومقدمي المسابقات، داعيًا إياهم إلى وضع أسئلة ذات قيمة تساعد الشباب على البحث وتنمية معلوماتهم، بدلًا من التركيز على أمور سطحية.

وأكد شاهين أن الهدف من البرامج الرمضانية يجب أن يكون إفادة المشاهدين، مشددًا على أن بعض الأسئلة مثل "فلان كان لابس إيه في الحلقة الفلانية؟" هي أسئلة تافهة وغير لائقة بشهر رمضان الكريم.