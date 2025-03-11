الأعلى للشئون الإسلامية: تأثير السحر يستمر في رمضان

أكد الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحجاب قرار شخصي لا يمكن لأي شخص فرضه على الآخر، مشددًا على أن العلاقة بين الإنسان وربه شأن خاص، حيث يحاسب الله كل فرد بمفرده.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «إحنا لبعض» على قناة صدى البلد، إن النساء القواعد أي اللواتي لا يرجون نكاحًا، يجوز لهن خلع الحجاب، ولكن داخل المنزل فقط، دون الخروج به في الأماكن العامة.

وفي سياق آخر، تطرق شاهين إلى قضية السحر، مؤكدًا أنه لا يوجد دليل على أن السحر يبطل تأثيره في رمضان، موضحًا أن السحر علم، وكانت معجزة النبي موسى عليه السلام مرتبطة بالسحر.

وأشار إلى أن الشخص الذي يتعرض للسحر قد يستمر تأثيره حتى في الشهر الكريم، داعيًا إلى التمسك بالطاعات خلال رمضان، لما لها من دور في رفع الأذى والتقرب إلى الله.

وشدد شاهين على أن القرآن الكريم أقر بوجود السحر، مشيرًا إلى أننا نرى أشخاصًا تتبدل أحوالهم بشكل مفاجئ نتيجة أعمال السحر.