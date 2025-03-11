خالد سرحان عن تقليد ترندات محمد رمضان: مجبتش سيرة حد وأنا حر .. فيديو

علق الفنان خالد سرحان، على ما يقال عن تقديمه ترندات النجم محمد رمضان، قائلا: "أنا مش بجيب سيرة حد وأنا بعمل فيديوهات براحتي وأنا واحد من الناس ومجبتش سيرة حد، وأنا مع الناس ومليش دعوة بأشخاص ومجبتش سيرة حد في حاجة من فيديوهاتي".

خالد سرحان

وأشار خالد سرحان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن تمثيل أعمال الكوميديا شيء صعبة جدا وهي أصعب حاجة، مضيفا: "الكوميديا مفيهاش واسطة وممكن تبقى ممثل عظيم لكن دمك مش خفيف لكن أنا بحب أمثل كل الادوار".





أوضح خالد سرحان، أنه قدم خلال السنوات الماضية أعمال متفاوتة ما بين الكوميدي والدراما، قائلا: "كل السنين اللي فاتت عملت كوميديا ودراما والتمثيل بينقح عليا في أدور الدراما وببقى عايز اعمل شخصيات وبعمل مسلسين حليا ولسه مخلصتش".