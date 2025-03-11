نصيحة ذهبية للشباب المقبل على الارتباط: متضيعش شقى عمر الناس

وجه الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي والصحة النفسية، رسالة قوية للرجال والبنات قبل الدخول في أي علاقة ارتباط، موضحا البنات والرجال هم شقاء عمر أهالي الناس، ولابد من التعامل بما يرضي الله.

وتابع هارون، خلال تقديم برنامج علمتني النفوس المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على الشباب مراعاة التعامل مع البنات قبل الدخول في أي علاقة ارتباط، حتى يبارك الله فيك، مع الابتعاد عن كل الأعمال التي تغضب الله.

وأردف: بنات الناس فيهم شقى عمر أهلهم .. والبنات لازم ميتعلقوش بحد مش مناسب لهم، حقيقة الحب هو العقد والعهد والوعد، مضيفا: يجب أن نركز على أن المنزل كأنه قاعدة هرم والضلعين هما الزوج والزوجة، وفي قمة الهرم الله سبحانه وتعالى، ويجب على الطرفين التقرب من الله ليتقربوا من بعضهم البعض".



وأشار إلى أن الرجولة هي المروءة والمسئولية وتقاس بالمواقف والشرف، وأن يكون صاحب عقل يزن بالحق ولسان يطلق الوعود ويكون قادر على تنفيذها".



