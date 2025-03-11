باكتساح بنفيكا.. برشلونة أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حجز فريق برشلونة الإسباني البطاقة الأولى في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي 3-1، اليوم الثلاثاء.

وكان برشلونة فاز بهدف نظيف في ذهاب الدور ثمن النهائي، الأربعاء الماضي، بهدف نظيف سجله البرازيلي رافينيا.

أقيمت مباراة اليوم على ملعب “لويس كومانيس الأولمبي” معقل نادي برشلونة.

أهداف مباراة برشلونة وبنفيكا

افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لفريق برشلونة في الدقيقة 11، ثم عدل نيكولاس أوتاميندي النتيجة لصالح بنفيكا بعدها بدقيقتين فقط.

وأضاف لامين يامال الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 27، قبل أن يحرز “المتألق” رافينيا الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 42.

بدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: كوندي - أراوخو - مارتينيز - بالدي.

الوسط: دي يونج - بيدري - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.

وينتظر برشلونة المتأهل من بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي، لمواجهته في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحمل ريال مدريد الإسباني لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا (2023-2024)، إذ تفوق على بوروسيا دورتموند 2-0 في المباراة النهائية.