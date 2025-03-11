حكم القمة يعلن انتهاء المباراة بعد مرور 20 دقيقة بعد غياب الأهلي

أعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – ناصر ماهر – عمر جابر.

خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد فتوح وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد السيد وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.