قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق
خطوة بخطوة.. طريقة عمل كيكة الرواني للشيف نادية السيد
المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة
محمد جمال: رابطة الأندية يجب أن تطبق اللائحة على الأهلي مثلما حدث مع الزمالك
أشرف العشري: إسرائيل تحاول طمس الجغرافيا بعد طمسها للتاريخ
إعلامي يكشف كواليس أزمة القمة .. هل ينسحب الأهلي من الدوري؟
نورتني يا نمبر وان.. محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا ولقاء يحمل رسالة خاصة
تحرك عاجل من رئيس الوزراء العراقي بعد الاعتداءات ضد الجالية السورية
عصام كاريكا يكشف المستور بمقالب رامز جلال.. وهذا ما لا يعرفه الجمهور |فيديو
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
عصام كاريكا يكشف حقيقة اتهامه بالتحرش بفتاة .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على مساعدات تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة للتقديم وشروط الحصول على الدعم النقدي الشهري .

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي  في إنهاء قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة"، حيث تم إدراج كافة الأسر المؤهلة للحصول على الدعم النقدي، ما يعكس التزام الوزارة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية.

الجدير بالذكر يعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم دعمًا نقديًا مشروطًا للفئات الأكثر احتياجًا، ويشمل:

- برنامج تكافل: الموجه للأسر التي لديها أطفال حتى سن 18 عامًا، مع الالتزام بتعليمهم ورعايتهم الصحية.

- برنامج كرامة: المخصص لكبار السن (65 عامًا فأكثر) أو الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.


 

المستندات المطلوبة للتقديم

للحصول على الدعم النقدي، يجب تقديم المستندات التالية:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة.
 

2. شهادات ميلاد الأبناء (بالرقم القومي).
 

3. شهادات وفاة (إذا وُجدت).
 

4. شهادة زواج أو طلاق (حسب الحالة).
 

5. إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).
 

6. تقرير طبي للأشخاص ذوي الإعاقة.
 

7. شهادة قيد دراسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة.

 

خطوات التقديم

1. التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة.
 

2. تقديم المستندات المطلوبة وملء استمارة الطلب.
 

3. متابعة الطلب عبر زيارة الوحدة الاجتماعية أو الخط الساخن 19680.

 

الاستفادة من البرنامج

يدعم البرنامج 4.7 مليون أسرة، بما يعادل نحو 22 مليون مواطن، بإجمالي موازنة سنوية تبلغ 41 مليار جنيه. ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

للاستفسارات والشكاوى
يمكن للمواطنين متابعة الطلبات أو تقديم الشكاوى عبر:

الخط الساخن: 19680

الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: www.moss.gov.eg

من جانب أخر ينتظر الكثير من الأسر المستحقة للدعم النقدي الشهري  موعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر مارس  2025

وتستعد  وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر مارس  2025 ، حيث يتم الصرف منتصف مارس الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.

وكانت الوزارة قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر  الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.

أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.

وكانت قد أكدت  وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
 

وأكدت أن  وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر،  تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف  وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن. 

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن تكافل وكرامة موعد صرف تكافل وكرامة مساعدات تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعم التموين الجديد

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

الاهلي

هنتفاجئ ..إعلامي يكشف أخر مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

الأهلي والزمالك

خاص | الأزمة انتهت برعاية السعودية.. طاقم تحكيم أجنبي يدير لقاء القمة

معتز إبراهيم

الحكم الليبي معتز إبراهيم يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك.. من هو؟

صورة من اللقاء

الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة: القرار جاء لإصلاح منظومة التحكيم

الاهلي

يخص الجماهير| قرار عاجل من الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة

دعم التموين

نصيبك 125ولا 250 جنيه على البطاقة؟ ..اعرف تفاصيل دعم التموين الجديد

ترشيحاتنا

دعاء ليلة 12 رمضان

دعاء الليلة 12 من رمضان.. 13 كلمة تغفر لك ما مضى وتحقق أمنياتك

الشيخ محمد أحمد حسن

عباس شومان عن إمامة الطالب محمد أحمد للمُصلين: «اعلم أنك في الأزهر الشريف»

الجامع الأزهر

مفتي الجمهورية: القرآن نزل بمكة وقرئ بمصر الأزهر

بالصور

هل يقلل شرب الشاي بعد السحور من الشعور بالعطش؟.. فقدان السوائل

مخاطر شرب الشاي على السحور
مخاطر شرب الشاي على السحور
مخاطر شرب الشاي على السحور

3 طرق سهلة لتحضير الخروب في رمضان.. ونصائح لضمان مذاق لذيذ

طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر

طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل والفراخ .. سهلة وتنفع للعزومات

البطاطس
البطاطس
البطاطس

فيديو

هدى الإتربي

خطيبها سابها قبل فرحها بأسبوع.. هدى الإتربي تنهار من البكاء‎

عصام كاريكا

عصام كاريكا يكشف أسرار مشواره الفني: اتنصب عليا والأغاني بتاعتي بتتسرق

تامر فرج مع تقى الجيزاوي

تامر فرج: محمد رمضان أعطى نفسه لقب نمبر وان ليشعر بالرضا| فيديو

مسلسل لام شمسية

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة لـ لام شمسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد