أحمد التهامي يروي كواليس أزمته مع ياسمين عز.. وهذا ما قاله عن برامجها

تحدث الفنان أحمد التهامي عن أزمته مع الإعلامية ياسمين عز، موضحًا أنه عندما سمع اسمها لأول مرة، لم يكن يعرفها ولم يكن متابعًا لها، قائلاً: "مين ياسمين عز دي؟ أنا ما أعرفهاش"، وأكد أنه لا يتابع البرامج الحوارية بشكل عام، بل يعتمد على أولاده في التعرف على بعض الأسماء الجديدة في الوسط الفني.



وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه عندما يشاهد ممثلًا موهوبًا لأول مرة، يسأل أبناءه عنه، مثلما حدث مع إحدى الممثلات في مسلسل "موضوع عائلي".



وعن طبيعة برنامج ياسمين عز، أوضح التهامي أنه لا يرى فيه برنامج "توك شو" تقليدي، معتبرًا أن البرامج الاجتماعية عادة ما تقدمها سيدات لمناقشة قضايا مجتمعية بناءة، وليس لخلق الجدل أو الانقسام.



وأكد أنه لا يتابع مثل هذه البرامج، مشيرًا إلى أنه يقضي معظم وقته في متابعة الرياضة وكرة القدم، حيث يُعرف بشغفه الكبير وتشجيعه للنادي الأهلي.

