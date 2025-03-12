قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يهنئ هاني أبو ريدة لانتخابه رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا
بعد وصوله للقاهرة.. طاقم التحكيم السعودي يعود للمملكة بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك
استقالة عماد متعب من رابطة الأندية المصرية.. اعرف السبب
حظر تجوال في الصنمين بدرعا بعد اغتيال سفير سوري منشق واشتباكات داميـ.ـة
قمر الدين والكركديه .. فوائد غير متوقعة لمشروبات رمضان
صلاح يبكي في وداع دوري الأبطال بالهزيمة من باريس سان جيرمان
الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة
الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025
التمر والسوبيا.. مفاجأة غير متوقعة عن مشروبات رمضان
الأهلي: لم نصنع أزمة في مباراة القمة.. وقراراتنا لإصلاح التحكيم
مسلسل الأميرة الحلقة 11.. نضال الشافعي يخطط لإنهاء حياة نيقولا معوض
وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة.. إعلامي يكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد التهامي يروي كواليس أزمته مع ياسمين عز.. وهذا ما قاله عن برامجها

أحمد التهامي
أحمد التهامي
محمد حليم قنديل

تحدث الفنان أحمد التهامي عن أزمته مع الإعلامية ياسمين عز، موضحًا أنه عندما سمع اسمها لأول مرة، لم يكن يعرفها ولم يكن متابعًا لها، قائلاً: "مين ياسمين عز دي؟ أنا ما أعرفهاش"، وأكد أنه لا يتابع البرامج الحوارية بشكل عام، بل يعتمد على أولاده في التعرف على بعض الأسماء الجديدة في الوسط الفني. 


وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه عندما يشاهد ممثلًا موهوبًا لأول مرة، يسأل أبناءه عنه، مثلما حدث مع إحدى الممثلات في مسلسل "موضوع عائلي".


وعن طبيعة برنامج ياسمين عز، أوضح التهامي أنه لا يرى فيه برنامج "توك شو" تقليدي، معتبرًا أن البرامج الاجتماعية عادة ما تقدمها سيدات لمناقشة قضايا مجتمعية بناءة، وليس لخلق الجدل أو الانقسام.


وأكد أنه لا يتابع مثل هذه البرامج، مشيرًا إلى أنه يقضي معظم وقته في متابعة الرياضة وكرة القدم، حيث يُعرف بشغفه الكبير وتشجيعه للنادي الأهلي.
 

ياسمين عز الحدث اليوم خط أحمر أحمد التهامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

دعم التموين الجديد

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

الاهلي

هنتفاجئ ..إعلامي يكشف أخر مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

الأهلي والزمالك

خاص | الأزمة انتهت برعاية السعودية.. طاقم تحكيم أجنبي يدير لقاء القمة

معتز إبراهيم

الحكم الليبي معتز إبراهيم يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك.. من هو؟

صورة من اللقاء

الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة: القرار جاء لإصلاح منظومة التحكيم

دعم التموين

نصيبك 125ولا 250 جنيه على البطاقة؟ ..اعرف تفاصيل دعم التموين الجديد

ترشيحاتنا

حديقة الحيوان

مشاهدة أفراس النهر تحت الماء.. 12 معلومة لا تعرفها عن تطوير حديقة الحيوان

البابا تواضروس

قداسة البابا يشهد حفل اليوبيل الفضي لسيامة وكيل البطريركية بالإسكندرية

الكعك والبسكويت

بشرى سارة.. طرح الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة فى منافذ الزراعة

بالصور

3 طرق سهلة لتحضير الخروب في رمضان.. ونصائح لضمان مذاق لذيذ

طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر

طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل والفراخ .. سهلة وتنفع للعزومات

البطاطس
البطاطس
البطاطس

ماذا يحدث عند شرب مغلى بذور حب الرشاد؟.. وطرق تناولها

فوائد بذور حب الرشاد
فوائد بذور حب الرشاد
فوائد بذور حب الرشاد

فيديو

هدى الإتربي

خطيبها سابها قبل فرحها بأسبوع.. هدى الإتربي تنهار من البكاء‎

عصام كاريكا

عصام كاريكا يكشف أسرار مشواره الفني: اتنصب عليا والأغاني بتاعتي بتتسرق

تامر فرج مع تقى الجيزاوي

تامر فرج: محمد رمضان أعطى نفسه لقب نمبر وان ليشعر بالرضا| فيديو

مسلسل لام شمسية

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة لـ لام شمسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد