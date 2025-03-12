التمر والسوبيا.. مفاجأة غير متوقعة عن مشروبات رمضان

يُعد شهر رمضان من المناسبات التي تتميز بعادات غذائية خاصة ومن أهمها المشروبات الرمضانية التي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة.

فهذه المشروبات لا تُستخدم فقط لإرواء العطش بل أيضًا لتعويض السوائل المفقودة وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.



وترصد د عزيزه ثروت جمال

باحث بقسم بحوث الحاصلات البستانية – معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أهمية مشروبات رمضان ..



حيث تعويض السوائل والماء

أثناء الصيام يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل مما قد يؤدي إلى الجفاف

إمداد الجسم بالعناصر الغذائية والمعادن ، كما تحتوي بعض المشروبات على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، والمغنيسيوم التي تعزز المناعة وتدعم صحة الجسم



تحسين الهضم



بعض المشروبات تساعد على تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم بعد تناول وجبة الافطار و تقلل من الحموضة

توفير الطاقة الطبيعية

معظم المشروبات الرمضانيه خاصتا اللبن بالتمر والسوبيا تحتوي على سكريات طبيعية توفر طاقة سريعة يحتاجها الجسم بعد يوم طويل من الصيام



دعم الجهاز المناعي



مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة بكثرة في المشروبات الرمضانيه مثل الكركديه والخروب تساعد في حماية الخلايا من التلف وتعزز مناعة الجسم و تحارب الالتهابات

أشهر مشروبات رمضان وفوائدها



• قمر الدين: يعزز صحة البشرة والعينين لانه غني بفيتامين (أ)، ويساعد على تحسين الهضم

• التمر الهندي: يرطب الجسم، يعزز صحة الجهاز الهضمي، غني بمضادات الأكسدة

• الخروب: يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، غني بالألياف ومضادات الأكسدة طبيعيه

• السوبيا: مصدر للطاقة الفورية، تحتوي على الألياف والبروتينات

• اللبن بالتمر: غني بالكالسيوم والبروتين، يساعد على الهضم ويمنح الجسم طاقة سريعة

• الكركديه : الكركديه من المشروبات الصحية التي تتمتع بفوائد عديدة، سواء كان ساخنًا أو باردًا. وأهم فوائده

فوائد الكركديه البارد:

• خفض ضغط الدم: يساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع، خاصة عند تناوله باردًا بانتظام.

• ترطيب الجسم: يعمل كمشروب منعش يعوض السوائل، خاصة في الطقس الحار.

• مضاد للأكسدة: يحتوي على مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف وتعزز المناعة.

• تحسين صحة القلب: يساهم في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية.

• تعزيز صحة الكبد: يساعد على إزالة السموم من الكبد وتحسين وظائفه.

فوائد الكركديه الساخن:

• تهدئة الأعصاب: يساعد في تقليل التوتر والقلق بفضل تأثيره المهدئ.

• تحسين الهضم: يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في علاج عسر الهضم.

• تقليل الالتهابات: يعمل كمضاد للالتهابات ويساعد في تقليل الآلام الناتجة عن التهابات المفاصل.

• مكافحة نزلات البرد: يحتوي على فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.

• تحفيز الدورة الدموية: يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم.

المركبات الكيميائية الموجوده بالكركديه المسؤله عن خفض الضغط

الكركديه يحتوي على عدة مركبات كيميائية تساهم في خفض ضغط الدم، وأهمها:

• البوليفينولات (Polyphenols):

تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في خفض ضغط الدم.

• الأنثوسيانينات (Anthocyanins):

تعطي الكركديه لونه الأحمر المميز، وتساعد على تقليل ضغط الدم من خلال تأثيرها الموسع للأوعية وتحسين مرونة الشرايين.

• الأحماض العضوية (Organic Acids):

مثل حمض الستريك والماليك، والتي تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية وتحسين وظائف القلب.

• الفلافونويدات (Flavonoids):

تعمل على تثبيط الإنزيمات المسؤولة عن تضييق الأوعية الدموية، مما يساعد في خفض ضغط الدم.



• الكيرسيتين (Quercetin):

مضاد أكسدة قوي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما يساهم في ضبط ضغط الدم.

يُفضل تناول الكركديه بحذر للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو يتناولون أدوية للضغط، لأنه قد يعزز تأثير الأدوية.

العرقسوس: من أكثر المشروبات استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك

فوائد العرقسوس:

• تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يساعد في علاج قرحة المعدة والتهابات الجهاز الهضمي، ويخفف من حرقة المعدة.

• تقوية المناعة: يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في محاربة الالتهابات والفيروسات.

• علاج السعال والتهابات الحلق: يعمل كمهدئ طبيعي للحلق، ويساعد في تخفيف الكحة والتهاب الحنجرة.

• تحسين صحة الكبد: يساعد في إزالة السموم من الكبد وتحفيز وظائفه.

• تقليل التوتر: يحتوي على مركبات تساعد في تقليل التوتر والقلق من خلال تأثيره على هرمونات الإجهاد.

• تحسين صحة القلب: قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

• تنظيم مستوى السكر في الدم: يحتوي على مركبات قد تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين.

أضرار العرقسوس ومحاذير استخدامه:

• رفع ضغط الدم: يحتوي على مادة الجليسريزين (Glycyrrhizin) التي تسبب احتباس الصوديوم والماء، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

• زيادة خطر احتباس السوائل: قد يسبب تورمًا في الجسم نتيجة احتباس السوائل، خاصة عند تناوله بكثرة.

• تقليل مستويات البوتاسيوم: يمكن أن يؤدي إلى نقص البوتاسيوم، مما يسبب ضعف العضلات واضطرابات في القلب.

• تأثير سلبي على الكلى: قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى مشاكل في وظائف الكلى.

• تفاعله مع الأدوية: يتداخل مع بعض الأدوية مثل أدوية الضغط ومدرات البول، مما قد يؤدي إلى تأثيرات خطيرة.

• عدم مناسبته للحوامل والمرضعات: قد يسبب تقلصات الرحم أو يؤثر على هرمونات الجسم، لذا يجب تجنبه أثناء الحمل والرضاعة.



الاعتدال هو الحل يمكن الاستفادة من فوائد العرقسوس عند تناوله باعتدال، لكن يجب الحذر للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب والكلى.

تُعد المشروبات الرمضانية عنصرًا أساسيًا على مائدة الإفطار، حيث تساعد في الحفاظ على الترطيب، تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتوفر الطاقة اللازمة للجسم بعد يوم طويل من الصيام. من المهم اختيار المشروبات الطبيعية وتقليل استهلاك السكر المضاف للحفاظ على صحة أفضل خلال الشهر الكريم.