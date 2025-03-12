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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي عن خناقة السولية مع أحد المشجعين: مضغوط نفسيا

عمرو السولية
عمرو السولية
منار نور

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن اشتباكاة عمرو السولية مع الجماهير بسبب ضغط اللاعبين بعدم لعب المباراة .

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خناقة عمرو السولية مع أحد مشجعي الأهلي في نادي أهلي مدينة نصر وتلفظه بألفاظ خارجة بيؤكد أن لاعيبة الأهلي مضغوطة نفسيا ومتضايقة من قرار عدم لعب مباراة القمة ومكنتش متوقعة ان ده يحصل والامور توصل لكدة والأهلي يبعد عن المنافسة على الدوري بسبب قرار  خاطىء ومتسرع وغير مدروس من ادارة النادي

نشأت الديهي يعلق على أحداث مباراة القمة 

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ما حدث خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وعدم حضور فريق الأهلي للمباراة اعتراضًا على عدم استقدام حكام أجانب للمباراة، قائلًا "أنا في تقديري أخطأ الجميع في التعامل مع هذا الأمر".

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الثلاثاء، "هذه الأندية لها جمهور وراءها وأعتقد أن العبث بمثل هذه المواقف يمثل غيابا للحكمة وطول عمر النادي الأهلي رجال دولة".

وأضاف "أعتقد أن ما يحدث شيء غير مقبول وأنا شايف وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تأجيل المباراة أو انسحاب لقيت الموضوع واخد أبعاد أخرى.. مفيش كلام ايه يا جماعة اللي بيحصل يا جماعة فوقوا واصحوا".

وتابع "الناس كلها تتكلم عن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وإحنا ولا حياة لمن تنادي اهتمام الناس بالأهلي والزمالك أكبر، شيء غريب وفيه حاجة غلط إحنا بنتكلم وبنقول ايه التريند اللي إحنا بنجري وراءه لا نهتم إلا بأمور لا تجدي.. كونوا رجال دولة ولا يجب ابتزاز الدولة بالجمهور".

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