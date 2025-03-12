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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى سلمان تكشف كواليس أول تجربة لها في مصر: قرار مخيف

جربمة منتصف الليل
جربمة منتصف الليل
شروق سلامة

النجمة السعودية ليلى سلمان تكشف تفاصيل مشاركتها لأول مره بالدراما المصرية في "جريمة منتصف الليل"

ليلى سلمان تكشف كواليس أول تجربة لها في مصر: قرار مخيف

ليلى سلمان عن تعاونها مع أحمد عبد العزيز: طاقة فنية رائعة وتجربة أعتز بها

تخوض النجمة السعودية ليلى سلمان أولى تجاربها في الدراما المصرية من خلال مسلسل "جريمة منتصف الليل"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب النجمين رانيا يوسف وأحمد عبد العزيز.

تجسد ليلى سلمان شخصية "دكتورة مها"، وهي سيدة أعمال وصاحبة جامعة خاصة، تمتلك نشاطًا سياسيًا ونسويًا، لكن تتعرض شخصيتها لتحولات درامية كبيرة خلال الأحداث.

وفي تصريحات صحفية، أعربت ليلى سلمان عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة، رغم أنها كانت "قرارًا صعبًا ومخيفًا" بالنسبة لها، وقالت: "لدي قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج، لكن كنت أتساءل: كيف سيتقبلني الجمهور المصري؟ خاصة أنني أتحدث باللهجة المصرية لأول مرة، وهو ما جعلني أتدرب عليها لمدة شهر كامل مع مدرب متخصص قبل بدء التصوير"..

وحول طبيعة شخصيتها في المسلسل، قالت: "دكتورة مها ليست شخصية شريرة من البداية، لكنها تنجرف مع التيار تدريجيًا، وكان عليّ أن أُظهر هذا التحول بشكل مقنع، فالشخصية تتعامل بذكاء مع الأحداث، حتى تجد نفسها مضطرة للسكوت عن الفساد".

كما تحدثت عن تعاونها مع النجم أحمد عبد العزيز، قائلة: "هو نجم كبير وصاحب تاريخ فني عريق، والتعامل معه كان ممتعًا جدًا، خاصة في المشاهد المشتركة بيننا، والتي كانت مليئة بالتوتر والدراما".

واختتمت حديثها قائلة: "أتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور المصري، وأشكر كل من دعمني في هذه التجربة، رمضان كريم على الجميع".

رانيا يوسف جريمة منتصف الليل ليلى سلمان

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