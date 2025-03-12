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حلم صلاح يتبخر.. ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلم صلاح يتبخر.. ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان

ليفربول وباريس سان جيرمان
ليفربول وباريس سان جيرمان
محمد السعيد

ودع فريق ليفربول مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الجزاء الترجيحية 4-1.

وكان ليفربول فاز 1-0 في لقاء الذهاب،  ليحتكم الفريقان ركلات ترجيح لحسم التأهل بعد تفوق باريس سان جيرمان 1-0 في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الإياب.

جاء هدف باريس سان جيرمان بتوقيع عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 من زمن اللقاء، بعد ارتباك بين دفاع ليفربول والحارس أليسون بيكر في ابعاد الكرة، استغله ديمبلي ووضع الكرة في الشباك.

وألغى حكم المباراة هدفًا لفريق ليفربول في الدقيقة 53  أحرزه سوبوسلاي، بداعي وقوع لويس دياز في مصيدة التسلل.

ولجأ ليفربول وباريس سان جيرمان إلى الوقت الإضافي، لكن دون جديد في النتيجة لتحسم ركلات الترجيح تأهل باريس سان جيرمان.

محمد صلاح هو الوحيد الذي أحرز ركلة ترجيحية بين لاعبي ليفربول، بينما أهدر داروين نونيز وكورتيس جونز.

وكان صلاح يحلم بالجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من أجل تعزيز فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي


حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد - فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون

الوسط: جرافينبيرج - ماك أليستير - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز

تشكيل باريس سان جيرمان


حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز - فيتينها - فابيان رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبلي -  كفاراتسخيليا - باركولا

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من أستون فيلا الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي، في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي دوري أبطال أوروبا

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