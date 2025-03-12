مسلسل الأميرة الحلقة 11.. نضال الشافعي يخطط لإنهاء حياة نيقولا معوض

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الأميرة - ظل حيطة، لـ الفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وبدأ مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 11، بمشاجرة أسامة (نيقولا معوض) مع زوجته نانسي (مها نصار) داخل المستشفى؛ لأنها ترفض خروجه منها وعدم تحرير محضر في طليقته زينب (ياسمين صبري)، ويقوم أسامة بصفع زينب.

يخرج أسامة من المستشفى، وتنجح زينب في الحصول على ورق دخوله المستشفى، وتفريغ لكاميرات الكومباوند تثبت تواجده بالخارج، لتثبت تزويرها في التقرير الطبي الذي قدمه ضد أخيها أحمد (عابد عناني).

تقوم زينب بتهديد أسامة بما حصلت عليه من أدلة ضده، ولكن يقوم هو بسبقها بخطوة قانونية، ويتنازل عن القضية، ويخرج شقيق زينب من الحبس.

وشهد الحلقة أيضا، خروج والد زينب (عزت زين) من المستشفى، بينما يحاول هارون (نضال الشافعي) التخلص من أسامة، وقتله من خلال شخص آخر؛ حتى يبعد الشكوك عنه.

مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة

تعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مسلسل الأميرة ظل حيطة لـ ياسمين صبري، الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض المسلسل الساعة 3:30 فجرًا.

أغنية مسلسل الأميرة

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولى" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.