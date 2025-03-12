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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شحنات ضخمة وصادرات متنوعة.. ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 40,045 طنًا، شملت: 15,097 طنًا من اليوريا، و3,715 طنًا من الكلينكر، و2,800 طن من الأسمنت المعبأ، و4,655 طنًا من علف البنجر، و163 طنًا من البصل، و13,615 طنًا من البضائع المتنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34,004 أطنان، تضمنت: 10,500 طن من الذرة، و10,400 طن من القمح، و744 طنًا من خشب الزان، و3,610 أطنان من الحديد، و8,500 طن من الخردة، و250 طنًا من الأبلكاش.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1,134 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 612 حاوية مكافئة، في حين سجلت الحاويات الترانزيت 3,363 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 136,279 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97,776 طنًا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2,617 طنًا من القمح، متجهين إلى صوامع كفر الشيخ، في حين سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5,365 حركة.

دمياط ميناء دمياط حاويات سفن بضائع عامه

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