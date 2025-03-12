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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 13 .. أحداث ساخنة وهشام ماجد في ورطة جديدة

أشغال شقة جدًا
أشغال شقة جدًا
أحمد البهى

طرحت منصة "شاهد VIP" الحلقة الـ13 من مسلسل "أشغال شقة جدًا"، الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وذلك قبل عرضه على شاشات التلفزيون بـ24 ساعة.

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث، من بينها ظهور رحاب الجمل في دور الخادمة الجديدة، التي كانت تبكي ليلًا ونهارًا.

كما تضمنت الأحداث تكليف حمدي (هشام ماجد) برفع بصمات حادثة سرقة في المتحف، لكن بعد العثور على المسروقات، قام عربي بإتلافها.

أبطال مسلسل "أشغال شقة جدًا"

المسلسل من بطولة: هشام ماجد في دور الزوج، أسماء جلال في دور الزوجة، شيرين في دور والدة الزوج، سلوى محمد علي في دور والدة الزوجة، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبد العظيم.

ظهور مميز لضيوف الشرف

من المقرر أن تظهر عدد من النجمات في هذا الموسم في أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد.

 ومن بين الفنانات اللاتي سيظهرن كضيفات شرف هذا الموسم: ناهد السباعي، نسرين أمين، آية سماحة، دنيا ماهر، فدوى عابد، بالإضافة إلى الفنانة انتصار، التي سبق وظهرت في الموسم الأول.

هشام ماجد منصة شاهد vip مسلسل أشغال شقة جدًا أشغال شقة جدًا

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