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احذر الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يُصيبك بهذه الأمراض الخطيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يُصيبك بهذه الأمراض الخطيرة

مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
آية التيجي

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية بشكل مستمر إلى أضرار صحية خطيرة بسبب ارتفاع نسبة الدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط

 وقد يؤثر الإفراط في تناول الأطعمة المقلية على صحة الجسم بشكل عام، ويتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، إليكِ أهم المخاطر لتناول الأطعمة المقلية :

ـ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب :

الأطعمة المقلية تحتوي على دهون متحولة وزيوت مهدرجة، مما يرفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ويخفض الكوليسترول الجيد (HDL).

ويؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع، السكتات الدماغية، وأمراض القلب التاجية.

ـ زيادة الوزن والسمنة:

والأطعمة المقلية غنية بالسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة عند تناولها بانتظام.

والدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة المقلية تبطئ عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من صعوبة حرق الدهون.

ـ ارتفاع خطر الإصابة بالسكري:

تناول الأطعمة المقلية يؤثر على حساسية الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وتشير الدراسات، إلى أن الدهون المتحولة تؤثر سلبًا على قدرة الجسم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ـ التأثير السلبي على صحة الجهاز الهضمي:

الأطعمة المقلية قد تسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ، الحموضة، والارتجاع المعدي المريئي.

والدهون الزائدة تبطئ عملية الهضم، مما يؤدي إلى عسر الهضم والشعور بعدم الراحة بعد الأكل.

ـ زيادة خطر الإصابة بالسرطان:

عند قلي الأطعمة في درجات حرارة عالية، تتكون مادة الأكريلاميد، وهي مركب كيميائي يُعتقد أنه مسرطن.

والأطعمة المقلية، مثل: البطاطس المقلية واللحوم المشوية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة.

مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط

ـ التأثير على صحة الدماغ:

والدهون غير الصحية تؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، مما قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

والإفراط في تناول الأطعمة المقلية قد يؤثر على الصحة النفسية، مما يزيد من خطر الاكتئاب والتوتر.

كيف تقلل من أضرار الأطعمة المقلية؟

ـ استخدمي زيوت صحية، مثل: زيت الزيتون أو زيت جوز الهند بدلاً من الزيوت المهدرجة.


ـ قلّل من عدد مرات تناول الأطعمة المقلية، واجعلها وجبة استثنائية بدلاً من عادة يومية.


ـ جرب القلي بالهواء (Air Fryer) كبديل صحي للقلي التقليدي.


ـ تناول الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة لمعادلة التأثيرات الضارة.

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احذر الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يُصيبك بهذه الأمراض الخطيرة

مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
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