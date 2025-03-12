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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد وفيق عن مصطفي شعبان في "حكيم باشا ":يقدم دراما بقوانينه وبطعمه

أحمد وفيق عن مصطفي شعبان في "حكيم باشا ":يقدم دراما بقوانينه و بطعمه
أحمد وفيق عن مصطفي شعبان في "حكيم باشا ":يقدم دراما بقوانينه و بطعمه
علا محمد

قال الفنان أحمد وفيق إن النجم مصطفي شعبان خلق عالما وقواعد مع المشاهدين حيث ينافس حاليا في شهر رمضان 2025 بمسلسل “حكيم باشا”.


وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك:" إن مصطفي شعبان أصبح يقدم دراما بقوانينه وبطعمه مشيرا إلى أنه خلق عالم وقواعد وعقد مع المشاهدين من خلال أعماله".

وتابع أحمد وفيق :"احلي مافي مصطفي شعبان انه عامل عالم وقواعد وعقد مع المشاهدين.. انه هايقدم الدراما بقوانينه ورؤيته وبطعمه، والجمهور موافق، ودي حاجه مش سهله وتراكم سنين.. وأخيرًا مصطفي شعبان على الحصان برنس بجد".

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

أحمد وفيق المشاهدين رمضان 2025 حكيم باشا مصطفي شعبان

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