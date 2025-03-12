فطارك عندنا .. طريقة عمل كباب حلة مع الأرز الأبيض

يشتهر شهر رمضان بالعزومات والأكلات المميزة والمختلفة، وتحتار كل سيدة ماذا تقدم على سفرة رمضان من الأكلات الشهية واللذيذة.

وإليكم طريقة تحضير أشهى الأكلات لتقديمها على سفرة رمضان.

طريقة عمل كباب الحلة

مكونات كباب الحلة

كيلو لحم مقطع قطع صغيرة

كيلو بصل مقطع

مكعب مرقة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

ملعقة كمون

بابريكا

ملعقة كبيرة من الزبدة

طريقة تحضير كباب الحلة

في وعاء على النار ضعي الزبدة ثم شوخي اللحم حتى يصبح باللون البني الفاتح .

ضيفي البهارات على اللحم مع البصل ، قومي بتقليبهم جيدا ثم ضعي كوب من الماء المغلي ، وهدأي النار حتى تنضج اللحم بشكل جيد .

يمكنك إضافة الخضروات المفضلة لديك، وتقديم كباب الحلة باردة أو حارة مع الفلفل الحامي

طريقة عمل الأرز الأبيض

مكونات الأرز الأبيض

كوب من الأرز المصري

كوب من الشوربة

ملح

زبدة

طريقة تحضير الأرز الأبيض

في وعاء على النار ضعي الزبدة، ثم ضيفي الأرز المغسول بشكل جيد، وقلبيهم جيدا حتى يجف الأرز من الماء .

ضعي الملح على الأرز، ثم ضيفي الشوربة المغلية على الأرز، واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.