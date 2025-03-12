قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارية وإسكان بديل وفندقية.. وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع "مثلث ماسبيرو"
مفوض التجارة الأوروبي: الرسوم الجمركية الأمريكية غير مبررة
دعوة الاجتماع الثانى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
الخارجية الصينية: سنجري محادثات مع موسكو وطهران في بكين بشأن الملف النووي الإيراني
بينها القاهرة.. ربع مليار إنسان يعيشون بمدن شهدت تحولات متطرفة بحالة الطقس
وزير الري: إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل
ارتفاع درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 12 مارس 2025
طلاب علمي يطالبون بزيادة زمن امتحان الرياضيات في جدول الثانوية العامة
رقص معه صعيدي.. محمد رمضان يهدى عامل من قنا 100 ألف جنيه
المؤتمر العالمي للطاقة.. اهتمام شركة بترول بريطانية بزيادة حجم استثماراتها في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون

ضابط شرطة
ضابط شرطة
معتز الخصوصي

حدد القانون عقوبة جريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

الحكومة قانون العقوبات الوظائف العمومية انتحال صفة ضابط شرطة عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحكيم السعودي

بعد وصوله للقاهرة.. طاقم التحكيم السعودي يعود للمملكة بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك

صورة من اللقاء

الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة: القرار جاء لإصلاح منظومة التحكيم

الاهلي

يخص الجماهير| قرار عاجل من الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة

لميس الحديدي

لقد وقعنا في الفخ.. تعليق مثير من لميس الحديدي وتوجّه رسالة لمجلس الأهلي

الحكم السعودي

وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة.. إعلامي يكشف

الخطيب

حط صورة الخطيب مكانه.. مصطفى شعبان يعلق على قرار انسحاب الأهلي من مباراة القمة

موعد اجازة عيد الفطر

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

ترشيحاتنا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس الأنبا قسما الثالث

بعد قرار الحكومة.. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

بعد قرار الحكومة.. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

لموظفي الحكومة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

لموظفي الحكومة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

بالصور

ترامب يهدد مهاجمي تسلا علنًا ويتهمهم بـ الإرهاب.. تفاصيل

ترامب وماسك
ترامب وماسك
ترامب وماسك

7 طرق مهلة تساعدك على تسوية اللحم بسرعة .. اتبعها

طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة

احرص على تناول هذا النوع من الخضراوات على السحور.. يقلل الشعور بالعطش

فوائد تناول الكابوتشا على السحور
فوائد تناول الكابوتشا على السحور
فوائد تناول الكابوتشا على السحور

احذر الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يُصيبك بهذه الأمراض الخطيرة

مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط

فيديو

تامر فرج وتقى الجيزاوي

تامر فرج: أتمني التعامل معي كإنسان أولا .. وهذا سبب ابتعادي عن المسرح |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد