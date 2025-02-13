نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية

معنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

كشف الفنان أحمد عبد العزيز حقيقة ما تداول بشأن كتابة منشور من حساب على الفيسبوك ينتحل شخصيته، وجاء فى المنشور انه عثر على طفل واخذه للفيلا الخاصة به

أول رد من زوجة إحسان الترك بشأن حقيقة تعرضه لبتر قدمه |خاص

كشفت زوجة الفنان إحسان الترك حقيقة ما تداول بشأن تدهور حالة زوجها الصحية خلال الأيام الماضية

شيلوا رموشي .. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

أثارت الإعلامية سالي عبد السلام الجدل خلال الساعات القليل الماضي بسبب الكسف عن وصيتها قبل الموت

تامر حسني يصدر بيانا يحذر فيه جمهوره من استغلال اسمه

أصدر الفنان تامر حسني بيانًا يحذر فيه جمهوره من عمليات احتيال إلكتروني يقوم بها بعض الأشخاص التى تستغل اسمه وعلامته التجارية للإعلان عن حفلات وهمية