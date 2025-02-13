شيلوا رموشي .. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

أثارت الإعلامية سالي عبد السلام الجدل خلال الساعات القليل الماضي بسبب الكسف عن وصيتها قبل الموت.

ونشرت سالي عب السلام فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، وقالت من خلاله: “أنا كتبت وصيتي وموصية هيصلوا عليا فين وعايزة معلمتي هى اللى تغسلني ويشيلوا رموشي ومبقتش احط مناكير عشان بيمنع الوضوء”.

سالي عبد السلام تثير الجدل حول حقيقية طلاقها

وخلال القترة الماضية أثارت الفنانة سالي عبد السلام حالة من الجدل الواسع حول طلاقها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام اذ انها قامت بالرد على إحدى متابعيها بطريقة محيرة.

وكانت وجهت متابعة سؤال للإعلامية سالي عبد السلام عبر انستجرام قائلة لها : هو انتى اطلقتى.

لترد سالي عبد السلام ردا محيرا : ليه يا رشا ليه يا حبيبتي؟ وفاهمة ومتفهمة أنه عشم وحب بس ليه؟ هو مش واضح! كده عيب منبقاش تقال أوي كده.

تصدر اسم الإعلامية سالي عبد السلام مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية،وذلك بعد إعلانها عن فقدان تؤامها الذى كانت تنتظرهما بفارغ الصبر منذ عامين، ولكنها ليس هى الأزمة الأولي التى واجهت سالي عبد السلام على مدار حياتها .. ونستعرض لكما أبرز الأزمات التى تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

فى عام ٢٠٢١، ظهرت سالي عبد السلام وهى فى حالة انهيار تام ، وذلك بعد ، وظهرت من خلال برنامجها “القصة الحقيقية” ، وعلقت على الهواء مباشرة انها تمر بحالة نفسية سيئة وتدخل فى نوبة بكاء بشكل يومي.

وقالت حينها: “أيوه كنت باجي التصوير كتير جدا معيطة وبالذات الشهر ده، عشان كنت ممنية نفسي إني هكتب كتابي وأتجوز، بس الموضوع ممشيش ومحصلش نصيب، لأن أغلبية اللي بنعرفهم مبقوش قد المسئولية ومبقوش رجالة ومبقوش يستاهلوا”.

مرض الثعلبة

فى عام ٢٠١٧ ، تعرضت الإعلامية سالي عبد السلام لمرض الثعلبة الذى يضر الشعر، حيث واجهت هذه الأزمة على مدار سنوات ، وكتبت فى ذلك الوقت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: “قالولي مرض الثعلبة مش بيجي غير مرة واحدة هيروح ومش هيجي تاني .. حتى فى دى ربنا بيختبرني بزيادة سبحانك يارب”.

أزمة التحرش

وفى عام ٢٠٢٢ تعرضت سالي عبد السلام لأزمة تحرش حيث كشفت سالي عبر مقطع فيديو نشرته من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، تعرضها للتحرش وهي في سيارتها، وأن رجل سألها عن شاحن للهاتف ورفضت، فحاول مضايقتها بإدخال رأسه من نافذة السيارة بشكل غير متزن.