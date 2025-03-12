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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكافحة الإدمان: تطبيق مبادرة تعزيز أنظمة وقاية الأطفال التابعة للأمم المتحدة

صندوق مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان
أ ش أ

أكد المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مدحت وهبة، أن الصندوق سيبدأ في تطبيق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بعد اختيار الأمم المتحدة لمصر كأول دولة على مستوى العالم لتطبيقها.


وقال المتحدث باسم الصندوق - في مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" اليوم /الأربعاء/ - "إن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة الأطفال حتى سن المراهقة على الصمود والحماية من تعاطي المخدرات ومواجهة عوامل الخطورة التي تواجههم خلال المراحل المختلفة".


وأوضح أن اختيار مصر لتطبيق المبادرة جاء نتيجة النجاح الكبير الذي حققه الصندوق بدعم وتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث حظى ملف مكافحة الإدمان في مصر خلال السنوات العشر الماضية باهتمام كبير من القيادة السياسية، ونتيجة جهود الصندوق والنجاحات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن 34 مركزا علاجيا عالميا توفر الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الدولية، وأصبحت تجربة الصندوق من التجارب الرائدة على مستوى العالم.


وأشار إلى أن الصندوق يشارك بوفد في اجتماعات الدورة 68 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات بمقر الأمم المتحدة، حيث حصلت مصر على إشادات كبيرة من ممثلي الدول المشاركة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، إلى جانب الأنشطة التوعوية.
 

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال الحماية من تعاطي المخدرات

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