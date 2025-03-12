قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل البقاء مع الملكي.. بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن بنتايج
حادث قطار طنطا الإسكندرية.. نجاة الركاب والدفع بأوناش لرفع 5 عربات خرجت عن القضبان
رجعت أولادنا للمدرسة.. وزير التعليم يستمع لآراء أولياء الأمور في التقييمات الأسبوعية
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن المستحقات المالية لمعلمي الحصة
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
شاهد .. اللقطات الأولى لحادث خروج قطار الإسكندرية ـ طنطا وتعطل الحركة
اجتماع طارئ بين وزير الرياضة والخطيب لحل أزمة مباراة القمة
للنصب على المواطنين.. ضبط شخصين لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين بالقليوبية
روسيا تنفي وجود مواطنين لها على متن السفينتين المتصادمتين في بحر الشمال
الإفتاء: خلع الأسنان في نهار رمضان لا يبطل الصوم بشرط
أنباء عن سقوط ضحايا.. انقلاب قطار بخط طنطا ـ كفر الزيات
موعد إخراج زكاة الفطر وقيمتها وحكم تأخيرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

18 فرد خرطوش.. الشرطة تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة بالدقهلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بحوزة عنصران إجراميان بالدقهلية.

وزارة الداخلية 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصران إجراميان شديدى الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها ، متخذان من ورشة ملك أحدهما كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (18 فرد خرطوش – أجزاء لأسلحة وأدوات التصنيع) وبمواجهتهما إعترفا بتصنيع الأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.

الداخلية وزارة الداخلية الدقهلية أسلحة نارية قوات الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحكيم السعودي

بعد وصوله للقاهرة.. طاقم التحكيم السعودي يعود للمملكة بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك

لميس الحديدي

لقد وقعنا في الفخ.. تعليق مثير من لميس الحديدي وتوجّه رسالة لمجلس الأهلي

الحكم السعودي

وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة.. إعلامي يكشف

أرشيفية

آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.. ومفاجأة في ثمن البانيه

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

موعد اجازة عيد الفطر

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

حالة الطقس

الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة

ترشيحاتنا

المسيرات

المسيرات القاتلة في أفريقيا.. سلاح منفلت يحصد أرواح المدنيين بلا محاسبة

حالة الطقس اليوم الأربعاء

35ْْْْ °م| الطقس اليوم الأربعاء.. توقعات درجات الحرارة والظواهر الجوية للأسبوع الجاري

صورة أرشيفية

تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي.. الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية وخبراء يتوقعون قرارات اقتصادية مهمة قريبًا

بالصور

ترامب يهدد مهاجمي تسلا علنًا ويتهمهم بـ الإرهاب.. تفاصيل

ترامب وماسك
ترامب وماسك
ترامب وماسك

7 طرق مهلة تساعدك على تسوية اللحم بسرعة .. اتبعها

طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة

احرص على تناول هذا النوع من الخضراوات على السحور.. يقلل الشعور بالعطش

فوائد تناول الكابوتشا على السحور
فوائد تناول الكابوتشا على السحور
فوائد تناول الكابوتشا على السحور

احذر الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يُصيبك بهذه الأمراض الخطيرة

مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط

فيديو

محمد رمضان ل إبراهيم شيكا : يعني هنقوم بالسلامة.. وهناكل سوشي في الجو.. والدنيا هتحلو| فيديو

محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا: هتقوم بالسلامة وهناكل سوشي في الجو والدنيا هتحلو

الشيف الشربيني

الشيف الشربيني يرد على الشائعات: عمري ما ظلمت حد.. وابني هو منافسي الوحيد

تامر فرج وتقى الجيزاوي

تامر فرج: أتمني التعامل معي كإنسان أولا .. وهذا سبب ابتعادي عن المسرح |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد