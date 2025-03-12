18 فرد خرطوش.. الشرطة تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بحوزة عنصران إجراميان بالدقهلية.

وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصران إجراميان شديدى الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها ، متخذان من ورشة ملك أحدهما كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (18 فرد خرطوش – أجزاء لأسلحة وأدوات التصنيع) وبمواجهتهما إعترفا بتصنيع الأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.