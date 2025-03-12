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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للشباب ببورسعيد

انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للشباب ببورسعيد
انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للشباب ببورسعيد
محمد الغزاوى

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لـ خماسيات كرة القدم للشباب، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ،الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وأكد محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب و الرياضة فى بورسعيد أن الدورة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي ،محافظ بورسعيد

تمهيدا للمشاركة فى بطولة الجمهورية انطلاق فعاليات دورة الشباب و الرياضة الرمضانية ببورسعيد 

وأوضح مدير شباب بورسعيد أن المشاركة في البطولة شباب من الفئة العمرية 18 إلى 35 عامًا، ويتأهل الفريق الفائز على مستوى المحافظة للمشاركة في النهائيات على مستوى الجمهورية، المقرر إقامتها في محافظة القاهرة خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم ،وذلك تحت إشراف محمد عبد العزيز ،مدير عام المديرية.

واضاف  عبد العزيز أن البطولة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز روح المنافسة الشريفة، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر الأنشطة الرياضية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة للتألق في أجواء رمضانية مميزة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد خماسيات كرة القدم الشباب و الرياضة

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