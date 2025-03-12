الاحتلال يواصل إطلاق النار تجاه منازل المواطنين بمخيم النصيرات

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مخيم النصيرات، إنّ هناك إطلاق نار متواصل من الآليات العسكرية الإسرائيلية، في أكثر من منطقة بقطاع غزة، لا سيما المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى في شمال المحافظة، حيث مخيم النصيرات، إذ أن هناك إطلاق نيران متواصل باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف «بشير»، خلال رسالة على الهواء، أنّه في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية، لم تتوقف آليات الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق النيران والقذائف باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن هناك عدد من الإصابات في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، في أقصى جنوب قطاع غزة.

وتابع: «كذلك الحال لم تتوقف الزوارق الحربية الإسرائيلية، عن إطلاق القذائف باتجاه الشريط الساحلي لقطاع غزة، لا سيما منطقة المواصي إلى الغرب من مدينة خان يونس».