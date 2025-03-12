رئيس الوزراء يهنئ المصريين بذكرى العاشر من رمضان ويعلن مفاجأة بعد العيد

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنيئه للشعب المصري بمناسبة يوم العاشر من رمضان وهو نصر حرب اكتوبر لافتا انه يوفق يوم الشهيد مما يجعل كل مصري مستعد المواطن لفداء الوطن.

واضاف ان الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة خلال تواجده في الكليات العسكرية وهو تقديم كل التحية والشكر للشعب المصري لدعمه وتأييده للدولة المصرية مشيرا الي ان الرئيس ينتهز هذا الفرصة لعرض ما يتم في الدولة وثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية.

واشار الي انه كان هناك اجتماعات مع السياحة والاثار وتم الاتفاق النهائي على افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو وستكون في احتفالية علي اعلي مستوى .

رئيس الوزراء يزف بشرى بعد عيد الفطر

وأعلن أن الرئيس السيسي وجه باطلاق برنامج كبير جدا للاسكان عقب العيد بـ 400 ألف وحدة سكنية لكل الفئات من لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وستكون جاهزة لتسليم الفوري واقصاها الي سنتين كحد اقصي.