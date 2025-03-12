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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: المرأة المصرية في صدارة المجتمع ورئيس الجمهورية يخصها بالاحترام

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تقوم به المرأة في المجتمع المصري،لافتا إلى مكانتها الرفيعة وأهميتها في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

الرئيس السيسي يولي المرأة اهتمام كبير

 وتابع مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يخص المرأة المصرية باحترام وتقدير، مؤكدًا أن المرأة في مصر تحظى باهتمام خاص على مستوى القيادة السياسية، وأن دورها في تقدم المجتمع لا يمكن تجاهله.

 وأضاف أن الرئيس السيسي يضع المرأة دائمًا في صدارة الاهتمام ويؤكد على حقوقها في جميع المجالات.

 ولفت مدبولي إلى الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي مؤخرًا، وخاصة تلك التي أكدت على تمسك الشعب المصري بوحدته وتكاتفه في مواجهة التحديات. 

وقال إن هذه الرسائل تساهم في تعزيز الروح الوطنية وتوجيه الشعب نحو التعاون المشترك لمواجهة أي صعوبات قد تواجه الوطن.

 وأكمل رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري في كل الأوقات، لافتا إلى أن القيادة السياسية تسعى لتأكيد استقرار البلاد وتوجيه الشعب نحو المزيد من الإنجازات.

رئيس مجلس الوزراء المرأة المصرية اليوم العالمي للمرأة الدكتور مصطفى مدبولي

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