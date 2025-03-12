شريف القماطي: منتخب التجديف الشاطئي يحمل آمال مصر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

كشف اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف والقائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، عن تفاصيل تدريبات لاعبي التجديف خلال شهر رمضان، وأبرز البطولات التي شاركوا فيها، بالإضافة إلى الأندية المتميزة في هذه الرياضة، والأنواع المختلفة للتجديف، وطموحات المنتخب في الأولمبياد القادمة.

وأوضح شريف القماطي، في تصريحات إذاعية، أن تدريبات لاعبي التجديف خلال رمضان تُقام قبل الإفطار بساعتين ونصف، وأيضًا بعد الإفطار في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وبخصوص البطولات التي أُقيمت خلال رمضان، أشار إلى أنه عادةً لا تُقام بطولات محلية خلال الشهر الكريم، لكن بعض اللاعبين شاركوا في بطولات دولية، مثل بطولة إيطاليا، التي حقق فيها اللاعبون المصريون نتائج متميزة.

أما عن الأندية الرائدة في رياضة التجديف بمصر، فقد أوضح أن التجديف يحتاج إلى نادٍ قريب من مسطح مائي، وأبرز الأندية التي تميزت في هذه الرياضة هي: المقاولون العرب، المعادي، الشرطة الرياضي، وهيئة قناة السويس، وهي الأندية التي تشكل القوام الأساسي للمنتخب الوطني.

وتابع: "هناك ثلاثة أنواع لرياضة التجديف، الأول هو التجديف داخل الصالات الذي يمارس في جميع الأندية، حيث تحقق مصر فيه نتائج مميزة لكن هذه اللعبة ليست أولمبية، والثاني هو التجديف داخل المياه، بينما النوع الثالث المستحدث منذ 7 سنوات وهو أولمبي ويشارك في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ونحن نحقق فيه نتائج جيدة جدا وهدفنا الوصول إلى مركز متقدم في الأولمبياد".

كما أشار إلى أن أربعة لاعبين مصريين يدرسون في جامعات بالخارج، إضافة إلى وجود مدربة مصرية تقود منتخب بريطانيا للتجديف الشاطئي، حيث استعان بها المنتخب البريطاني استعدادًا لأولمبياد 2028.

وفي ختام حديثه، أكد القماطي، أن منتخب التجديف الشاطئي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، إذ تُعلق عليه آمال كبيرة في الأولمبياد القادمة، وهو يبذل جهدًا كبيرًا، ومن المقرر أن يشارك المنتخب في بطولة قبرص الدولية بعد رمضان، والتي ستكون فرصة قوية للاحتكاك قبل بطولة العالم في أكتوبر القادم.