استغل غياب والدتها.. بائع يعتدي على ابنته جسديا بـ حلوان

اقدم بائع أربعيني في مدينة حلوان، على الاعتداء جسديا على ابنته البالغة من العمر 16 عاما داخل شقتهما وتم ضبطه.

خرجت والدة فتاة حلوان في الصباح لشراء بعض مستلزمات المنزل والإفطار، وحينما عادت وجدت ابنتها في حالة انهيار تبكي داخل غرفتها وبسؤالها أقرت لها بأن والدها اعتدى عليها فقامت باصطحابها إلى قسم الشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا من فتاة ووالدتها اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها جسديا وهتك عرضها في رمضان، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الأب المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.