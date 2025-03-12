تباين أداء أسواق المال العربية بختام الأربعاء

أسواق المال العربية ختام الأربعاء

البورصة المصرية تربح 8 مليار جنيه

ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت

21 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفض

تباينت مؤشرات أسواق المال العربية، نهاية جلسات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، حيث ارتفعت بورصات مصر والكويت والإمارات والبحرين وتراجعت السعودية والقطرية والعُمانية والأردنية.

وخلال السطور التالية نرصد حركة أسواق المال العربية:

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13658 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.

أسواق المال الإماراتية

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء،ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 1.626 مليار درهم، بينما بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 20 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 21.626 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.102 مليار درهم، توزعت على 21.809 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.68 بالمائة إلى مستوى 5157 نقطة، وسط تعاملات بحجم 187.744 مليون سهم بقيمة 665.529 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 902.646 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 901.020 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 1.626 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41 بالمائة إلى مستوى 9415 نقطة، وسط تعاملات بحجم 349.771 مليون سهم بقيمة 1.436 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.892 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.872 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 20 مليار درهم.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 0.81 نقطة، بنسبة بلغت 0.01 % ليبلغ مستوى 7997.69 نقطة.

وتم تداول 431.3 مليون سهم، عبر 17213 صفقة نقدية بقيمة 165.6 مليون دينار كويتي (نحو 510 ملايين دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 36.20 نقطة بنسبة بلغت 0.49 %، ليبلغ مستوى 7425.17 نقطة من خلال تداول 321.5 مليون سهم، عبر 9655 صفقة نقدية بقيمة 119 مليون دينار (نحو 366.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بـ 10.20 نقطة بنسبة بلغت 0.12 %، ليبلغ مستوى 8535.53 نقطة من خلال تداول 109.8 مليون سهم، عبر 7558 صفقة بقيمة 46.6 مليون دينار (نحو 143.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ 48.80 نقطة بنسبة بلغت 0.66%، ليبلغ مستوى 7415.59 نقطة من خلال تداول 305.8 مليون سهم، عبر 8518 صفقة نقدية بقيمة 116.6 مليون دينار (نحو 359.12 مليون دولار).

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,967.05 بارتفاع وقدره 4.40 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال، وقطاع المواد الأساسية.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 822.27 بارتفاع وقدره 2.73 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 2.323.627 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 332.950 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 41 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم، منخفضًا 13.03 نقطة، ليقفل عند مستوى 11704.93 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 330 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 490 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 410.19 نقاط ليقفل عند مستوى 31173.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم تقاسمتها 3211 صفقة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضًا بواقع 46.51 نقطة، أي بنسبة 0.44%، ليصل إلى مستوى 10437.96 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 147.937.626 سهمًا، بقيمة بلغت أكثر من 4 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 14844 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4364.08 نقطة منخفضًا 41.3 نقطة وبنسبة 0.94% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4405.42 نقاط.

وبلغت قيمة التداول 5.771.711 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 92.3% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت أكثر من 3 ملايين ريال عُماني.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 2.088% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.60 مليار ريال عُماني.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.12%، عند مستوى 2614.23 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1797 صفقة.