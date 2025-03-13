أعلنت شركة فولكس فاجن أمريكا عن أطلاق استدعاء لعدد 177493 سيارة من طراز سيارات الدفع الرباعي أطلس وأطلس كروس سبورت، وجاء ذلك الاستدعاء بسبب خطر نشوب حريق محتمل تحت حجرة المحرك.

استدعاء 177 ألف سيارة فولكس فاجن لهذا السبب

وكانت آخر مرة تم فيها استدعاء الطراز في عام 2023، وشمل الاستدعاء وقتها ما يقرب من 185000 طراز أطلس أقدم بسبب الكبح الوهمي.

يشير تقرير استدعاء السلامة الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أن الشاغل الأساسي هو أن غطاء المحرك لسيارات الدفع الرباعي المتضررة قد يتم تثبيته بشكل غير صحيح بعد الصيانة أو الخدمة.

استدعاء 177 ألف سيارة فولكس فاجن لهذا السبب

وذلك ليس سبب شائع للاستدعاء ولكن إذا أصبح الغطاء فضفاض، فقد يتلامس مع مكونات المحرك الساخنة، مثل شاحن التوربو للعادم، ويؤدي ذلك إلى ذوبان مادة الغطاء، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

- الحادث الأول وقع في عام 2023 لـ فولكس فاجن

تتضمن بعض علامات التحذير للسائقين رائحة احتراق من حجرة المحرك، وبالتالي يمكنهم فحص غطاء المحرك إذا كان خارج مكانه عند فتح غطاء المحرك.

يؤثر الاستدعاء على 115310 سيارة دفع رباعي من طراز فولكس فاجن أطلس تم تصنيعها من عام 2023 وحتي عام 2024، بالإضافة إلى ذلك تم تضمين 62183 سيارة من أطلس كروس سبورت، التي تم إنتاجها في عام 2024 في الاستدعاء أيضًا.

استدعاء 177 ألف سيارة فولكس فاجن لهذا السبب

أدركت شركة فولكس فاجن المشكلة لأول مرة في عام 2023 عندما تلقت تقرير أولي عن حدث حراري في حجرة المحرك، وفي ذلك الوقت لم يكن من الممكن تحديد السبب الجذري، وتم الإبلاغ عن خمس حالات إضافية في عام 2024، وتم تتبع اثنتين منها إلى أغطية محرك مثبتة بشكل غير صحيح بعد خدمة السيارة، وبعد مزيد من التحليل والاختبار الداخلي قررت لجنة سلامة المنتجات في فولكس فاجن في فبراير من عام 2025 أن الاستدعاء ضروري للتخفيف من مخاطر السلامة.

- مشكلة تتطلب حل بسيط من مجموعة فولكس فاجن

العلاج لهذه المشكلة البسيطة بسيط حيث ستقوم شركة فولكس فاجن بإزالة أغطية المحرك الحالية من السيارات المتضررة، وأكدت شركة صناعة السيارات أنه تم بالفعل تقديم غطاء محرك جديد في الإنتاج وتم إعادة تصميمه لمنع تكرار العيب.

استدعاء 177 ألف سيارة فولكس فاجن لهذا السبب

والجدير بالذكر ان فولكس فاجن ابلغت بالفعل الوكلاء بـ تلقي طلبات ملاك السيارات المتضررة إشعارًا عبر البريد في موعد أقصاه 18 أبريل 2025، بالاضافة إلي ان فولكس فاجن ستعوض أولئك الذين واجهوا إصلاحات بسبب أغطية المحرك الإشكالية، وخاصة أولئك الذين دفعوا بالفعل فواتير ضخمة لأن حجرات محركاتهم اشتعلت فيها النيران دون خطأ من جانبهم.