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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد إف 150 رابتر البيك أب تظهر لأول مرة

فورد إف 150 رابتر البيك أب
فورد إف 150 رابتر البيك أب
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد إف 150 رابتر، وتنتمي إف 150 رابتر لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

 فورد إف 150 رابتر البيك أب

- محرك فورد إف 150 رابتر البيك أب

 فورد إف 150 رابتر البيك أب

تحصل سيارة فورد إف 150 رابتر البيك أب علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 335 حصان، وعزم دوران 692 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات لا.

- مواصفات فورد إف 150 رابتر البيك أب

 فورد إف 150 رابتر البيك أب

زودت سيارة فورد إف 150 رابتر البيك أب بالعديد من المميزات من ضمنها، أدوات امتصاص الصدمات ثنائية الصمامات من فوكس، وبها أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء السيارة بقراءة البيانات مئات المرات في الثانية وتعمل علي تحليل كل شيء من ارتفاع التعليق إلى حركة الهيكل، وبها نظام بيانات  "يتنبأ" بشكل أساسي بما سيأتي بعد ذلك فيعمل علي ضبط ممتصات الصدمات مسبقاً لتحقيق أقصى قدر من التحكم والراحة، وبها صمامات أساسية جديدة يتم التحكم فيها إلكترونياً، وبها نظام منع انغلاق المكابح، ونظام التحكم في الجر والثبات وصوت العادم، وبها مجموعة عدادات ورسومات على شاشة اللمس تتغير لتعكس الوضع المحدد في رابتر.

 فورد إف 150 رابتر البيك أب

بالاضافة إلي ان سيارة فورد إف 150 رابتر البيك أب بها أيضا، تقنيات ذكية تجعل القيادة على الطرق الوعرة أسهل، وبها نظام المساعدة على الانعطاف يعمل علي تقليص دائرة السيارة في المسارات الضيقة ما يتيح لك التنقّل عبر العوائق بدقّة.

ويوجد بـ سيارة فورد إف 150 رابتر البيك أب أيضا، نظام التحكم بالمسار على الطرقات الوعرة، وبها نظام لتثبيت السرعة على الطرق الوعرة، وبها نظام التحكم في دواسة الوقود والكبح ما يتيح لك التركيز على التوجيه عبر التضاريس الصعبة، وبها نظام التحكم بالدواسة للقيادة على الطرق شديدة الوعورة ويعمل هذا النظام على تبسيط الأمور من خلال السماح لك بالتحكم في قوة الدفع والكبح باستخدام دواسة الوقود فقط.

 فورد إف 150 رابتر البيك أب

والجدير بالذكر ان سيارة فورد إف 150 رابتر البيك أب تمتلك تصميم قوي وهجومي من الداخل والخارج، مع مظهر مميز يناسب مكانة السيارة على قمة الأداء بما في ذلك الشبك الأسود مع المصابيح المدمجة وإطار المصابيح الأمامية السوداء .

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