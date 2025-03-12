شريف إكرامي: مستقبل بيراميدز قوي.. وقرار الاعتزال مرتبط بإدارة النادي

أكد الكابتن شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز والأهلي السابق، أن مستقبل كرة القدم في مصر أصبح واعدًا، خاصة بالنسبة للأندية الجماهيرية أو التي تمتلك إمكانيات مالية قوية.

وأوضح شريف إكرامي، خلال لقائه في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن جميع الأندية لديها موارد مالية والبعض يعتقد أن بيراميدز لا يمتلك مستقبلًا، لكن هذا غير صحيح، منوهًا بأن المشكلة أن النادي يتم التعامل معه وكأنه كيان غير مصري، بسبب الظروف التي نشأ فيها، ما أدى إلى وجود حساسية بينه وبين الأندية الأخرى، وليس الأهلي فقط.

وتابع: "سأجلس مع الإدارة ونتحدث حال تم العرض عليه تولي منصب إداري ببيراميدز، لا أمانع النقاش حول هذا الأمر، لكن في النهاية القرار يعتمد على عدة عوامل، منها مدى قدرتي على الإضافة في هذا الدور، ورغبتي الشخصية في الاستمرار كلاعب لعام إضافي".

وأشار شريف اكرامي، إلى أن هدفه كان الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة، مضيفًا: "شعرت أن إدارة بيراميدز ليس لديها مانع في بقائي لموسم آخر، فمن الوارد جدًا أن أستمر في اللعب".