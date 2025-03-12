شريف إكرامي: الأهلي بيتي وجمهوره صاحب فضل عليا.. ولا أستبعد العودة

أكد الكابتن شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز ولاعب الأهلي السابق، أنه لا يعجب بالخطاب الإعلامي الحالي في كرة القدم، موضحًا أن هناك عددًا قليلًا من الإعلاميين الذين يفضل متابعتهم.

وتحدث إكرامي، خلال لقائه في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، عن جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أن جمهور الأهلي هو صاحب الفضل الأكبر بعد الله في صناعة اسمه وتاريخه وشهرته، قائلا: "عشت معهم أيام جميلة لا يمكن أن أنساها، ووقفوا بجانبي في مواقف لن تُمحى من ذاكرتي، حتى في لحظات الغضب أو الهجوم، كنت دائمًا ألتمس لهم العذر".

وتابع: "الجماهير يعشقون النادي ويريدون الأفضل له، وربما تصلهم سيناريوهات أو معلومات معينة تدفعهم لاتخاذ مواقف معينة، لكن بالنسبة لي، ستظل الذكريات الجميلة والامتنان لهم دائمًا في ذهني".

وشدد إكرامي على أنه لم يدخل في أي خصومة مع جمهور الأهلي بعد رحيله عن النادي، متابعًا: "لم أهاجم الجمهور أبدًا، ولم أقم حتى بحظر أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي"، موجهًا رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائلًا: "ربنا يوفقك، نجحت في قيادة النادي بشكل مميز خلال السنوات الماضية، وحققت إنجازات كبيرة، وأتمنى لك التوفيق في تحقيق المزيد لصالح النادي.

وعن إمكانية توليه منصبًا إداريًا داخل الأهلي، قال: "لا أستطيع الجزم الآن، فالمتغيرات كثيرة، ولكن إذا وجدت أن بإمكاني الإضافة وأن هناك رغبة في وجودي، فلم لا؟ هذا بيتي، ولا يوجد ما يمنعني من ذلك".