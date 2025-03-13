قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: استئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
حريق هائل يلتهم عددا من محلات الملابس في منفلوط بأسيوط.. صور
رئيس الوزراء الكندي المنتخب يبدي استعداده للقاء ترامب.. بشرط واحد
هل قيام الليل يختلف عن التهجد أم كلاهما واحد؟ الإفتاء تجيب
احصل على مساعدة تكافل وكرامة.. خطوات التقديم والشروط بالتفصيل
سوريا .. إحباط هجوم استهدف ثكنة عسكرية باللاذقية واعتقال 4 من الفلول
للتوجه إلى الفيفا.. الأهلي يجهز ملفًا شاملاً بشأن أزمات التحكيم في الدوري
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة الفردوس في الجيزة
بسبب الاتفاق النووي.. أمريكا تدعو مجلس الأمن لإدانة سلوك إيران
دعاء النبي بصلاة الفجر في رمضان.. ردده طوال الشهر يجبر الله بخاطرك
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 | استعدادات مكثفة
أمن الجيزة يبحث عن سائق اتهمته أجنبية بالتحـ.ـرش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment  لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل  وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.

وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام  شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.

ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.

تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية

كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

الشركات الناشئة الشمول المالي هيئة الرقابة المالية البنية التكنولوجية السجل الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

الأهلي يكشف موقفه من التراجع عن الانسحاب من الدوري والمشاركة في كأس الرابطة

أحمد موسى

تحكيم إيطالي.. أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن مباراة القمة

النادي الأهلي

الأهلي يتمسك بموقفه ويرفض استكمال مسابقة الدوري

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري

يجب أن نعي قدر مصر.. أشرف صبحي يوجه رسالة مهمة

مصطفى مدبولي

بشأن دعم السولار.. بشرى سارة من الحكومة للمواطنين

حالة الطقس

موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر.. هذا يوم الذروة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اطمئنوا.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي للشعب المصري

هاني أبو ريدة

خالد الغندور: أبو ريدة أكد لوزير الرياضة أنه لم يرفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة

ترشيحاتنا

سعد شلبي

سعد شلبي: الأهلي لن يستكمل بطولة الدوري وهذا قرار مجلس الإدارة

منتخب اليد

منتخب 2006 يخسر من إسبانيا في مباراة ودية استعدادا لمونديال اليد

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يتفاوض مع الصربي مانولوفيتش لخلافة طلعت يوسف

بالصور

اللبن الرائب.. 4 فوائد صحية عند تناوله قبل السحور

فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم فى السحور
فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم فى السحور
فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم فى السحور

تعرف على فوائد "القراصيا" على مائدتك فى رمضان

تعرف على فوائد "القراصيا" على مائدتك فى رمضان
تعرف على فوائد "القراصيا" على مائدتك فى رمضان
تعرف على فوائد "القراصيا" على مائدتك فى رمضان

بعد إنقاص وزنها.. 10صور لـ مي عمر تثير الجدل بقوام ممشوق

10 صور لـ مى عمر تثير الجدل بقوامها الممشوق
10 صور لـ مى عمر تثير الجدل بقوامها الممشوق
10 صور لـ مى عمر تثير الجدل بقوامها الممشوق

بالأسود .. ملك أحمد زاهر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها |شاهد

ملك احمد زاهر تتألق بالاسود فى احدث ظهور لها
ملك احمد زاهر تتألق بالاسود فى احدث ظهور لها
ملك احمد زاهر تتألق بالاسود فى احدث ظهور لها

فيديو

حسام حبيب وشيرين

حسام حبيب يكسر صمته ويفتح النار على شيرين: كفاية أذى

تصريحات أحمد كريمة

الست لازم تساعد جوزها يتجوز بدل ما يغلط.. تصريحات أحمد كريمة تثير الجدل

مي عمر

مي عمر عن دورها في إش إش: رقاصة بس عندها طموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد