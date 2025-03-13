مبيسمعش الكلام.. اعرف ازاى تغير الطفل العنيد| تفاصيل

يعاني عدد كبير من الأهالي من التعامل مع الطفل العنيد وكلما حاولوا تغييره فوجئوا بتدهور الحالة للأسوأ.

ووفقا لما جاء فى موقع “keepingyourcoolparenting” عن كيفية تغيير الطفل العنيد.

ممارسة المرونة



المرونة عكس العناد، لذا أظهر لطفلك معنى المرونة ومزايا عدم الإصرار على الرأى واحتفل بكل مرة يظهر فيها طفلك مرونة وحتى الخطوات الصغيرة في الاتجاه الصحيح كفيلة بتغيير نظرة طفلك لنفسه كما إن إظهار مرونتهم باستمرار يعزز هذا السلوك.

طرق علاج عناد الاطفال

تقديم البدائل

ساعد طفلك على إدراك، أن هناك طرق متعددة لحل مشكلة ما أو تحقيق هدف لذا فلاداعى لأن يكون مصرا على رأيه مدام هناك عدة طرق تحقق هدفه ، وإذا لم يتمكن من الحصول على ما يريده الآن، فوجّهه نحو خيارات أخرى.

تذكر أن الطفل العنيد هو في الغالب طفل لا يستسلم بسهولة وهي صفة رائعة، حتى لو كان من الصعب إدارتها وبدلًا من محاولة منعه من تحقيق رغباته، ساعده على إيجاد طرق لتحقيقها مع احترام حدود الآخرين، فهذا هو النهج أكثر فعالية على المدى الطويل.

الطفل العنيد لايستسلم بسهولة

تعليم الصبر والإشباع المؤجل

اشرح لهم أن عدم الحصول على شيء ما فورًا لا يعني عدم الحصول عليه أبدًا حيث يجد الكثير من الأطفال صعوبة في التعامل مع الإحباط ورؤية الصورة الكاملة وبصفتك مدربًا حياتيًا لهم يمكنك دعمهم من خلال توجيههم عاطفيًا، ومساعدتهم على تعلم الصبر والتغلب على النكسات.

حلو العناد لنقطة قوة

تحويل العناد لنقاط قوة

تطبيق هذه الاستراتيجية يحقق نتائج جيدة وملوحظة فبدلًا من الخلاف حول كل صغيرة وكبيرة حاول خلق بيئة تعاون بينك وبين الطفل العنيد.

ولا تفعل مثله وتصبح عنيدا وتصر على رأيك فى كل الأمور مما يجعله يرغب قى تقليدك واتخاذك قدوة له، وعندما تعرض على طفلك البدائل، تصبح أكثر انفتاحا عليها وتسمى هذه الاستراتيجية فى تغيير الطفل العنيد بـ أداة القوة.