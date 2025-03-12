الأهلي: نهنئ أبوريدة بانتخابه عضوا بمجلس الفيفا

وجه الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، التهنئة للمهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" خبر تولي هاني أبوريدة صدر اليوم، والتهنئة في الأهلي لها بروتوكول معين، ونحن سعداء بتواجد اي شخص في الكاف أو فيفا".



وتابع:" نحن سعداء بتواجد القيادات المصرية في الخارج مثل هاني أبوريدة وحسن مصطفى، وهم يمثلوا مصر، ويعد نجاح للدولة المصرية، ونهنئة أبوريدة بتولي بمنصبه في الفيفا، ونحن خلف الدولة المصرية".



وشدد:" نضم صوتنا لصوت لاعبينا بفخرنا بتواجد جماهير الأهلي في مباراة الأمس، والجمهور كان أكثر من عظيم ومساند لقرارات الأهلي، وله الثقة في مجلس إدارته لأنه يعلم أن الإدارات في الأهلي عندما تتخذ قرارا يكون وفق لوائح وقوانين وليس وفق انفعالات".