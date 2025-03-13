وائل القباني: الأهلي أفضل من الزمالك.. وانسحابه في مصلحة الأبيض

تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن انسحاب الأهلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"الأهلي أفضل من الزمالك خلال الفترة الحالية، وانسحابه في مصلحة الأبيض الذي عاد إلى المنافسة مرة أخرى على لقب الدوري".

وأضاف نجم الزمالك السابق:"المباريات المقبلة لكل الفرق صعبة، ولا يوجد فارق من اللعب في القاهرة أو الإسكندرية أو السويس".

واختتم حديثه قائلًا:"محمود بنتايج لاعب مميز للغاية، والتجديد له إضافة قوية لنادي الزمالك".