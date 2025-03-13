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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آرسنال يتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا وينتظره مباراة نارية

آرسنال
آرسنال
القسم الرياضي

تأهل فريق آرسنال الإنجليزي إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مع أيندهوفن الهولندي، بنتيجة 2-2، في لقاء الإياب من دور الـ 16.

وجاءت ثنائية آرسنال عن طريق زينتشينكو وديكلان رايس في الدقيقتين 6، 37.

فيما جاءت ثنائية أيندهوفن عن طريق إيفان بيرشيتش وكوهيب دريوش في الدقيقتين 18، 70.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 7-1 لصالح آرسنال.

وبمجموع مباراتي الذهاب والإياب تصبح النتيجة 9-3 لصالح آرسنال.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

دافيد رايا - بن وايت - جابرييل - لويس سكيلي - جورجينيو - زينتشينكو - ديكلان رايس - رحيم سترلينج - ميكيل ميرينو - تيرني.

ومن المنتظر أن يواجه فريق آرسنال الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

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