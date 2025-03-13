بعد إنقاص وزنها.. 10صور لـ مي عمر تثير الجدل بقوام ممشوق

تصدرت الفنانة مي عمر تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، وذلك بعد تألقها بدور رقاصة فى مسلسل أش أش الذي كشف عن إنقاص وزنها.

وتتميز مى عمر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مى عمر أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.