أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بمستقبل وطن توزع شنط الخير بالإسكندرية

نظمت أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الاسكندرية، برئاسة سلوى عطية، مبادرة لتوزيع "شنط الخير" على المستحقين.

يأتي هذا في إطار حرص الحزب على تلبية احتياجات المواطنين والعمل على توفير كافة سبل الدعم اللازم لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحزبية بشأن التواصل المستمر مع المواطنين وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

دعم ذوي الهمم من أوليات الحزب

وأكدت سلوى عطية، أمينة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لجهود الأمانة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن الحزب يضع على عاتقه مسؤولية تقديم الدعم الاجتماعي وتعزيز روح المشاركة المجتمعية.

وأوضحت "عطية" أن أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل بشكل مستمر على إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال توفير المساعدات العينية والدعم اللازم لهم، انطلاقًا من إيمان الحزب بدوره المجتمعي ورسالة الإنسانية التي يحملها تجاه جميع المواطنين.

المبادرات المجتمعية تتطلب مزيدًا من الدعم والتكافل

يأتي ذلك في ظل حرص حزب مستقبل وطن على تعزيز دوره الخدمي، من خلال تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تلامس احتياجات المواطنين، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب مزيدًا من الدعم والتكافل.

شهدت الفعالية حضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة وعدد من الأمناء النوعيين، الذين شاركوا في توزيع المساعدات على الأسر المستحقة، وسط أجواء سادها الود والتراحم.